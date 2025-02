Album im April – Burrells Konzertklassiker erstmals in voller Länge

Von seiner Eröffnung im Jahr 1956 bis zu seinem Umzug 1962 war das Five Spot Café am Cooper Square im New Yorker Stadtteil Bowery der wohl angesagteste Jazzclub des Big Apple. Mit seiner entspannten Atmosphäre und einem Programm, das vor allem auf innovative Jazzspielarten setzte, zog er ein hippes Publikum aus Musikern, Beat-Poeten und Avantgarde-Künstlern an. Am 25. August 1959 spielte Gitarrist Kenny Burrell dort zwei Sets mit u. a. Art Blakey am Schlagzeug, Blue Note veröffentlichte einen Teil des damaligen Mitschnittes als LP “On View At The Five Spot Café” mit nur fünf Titeln. Das Album wurde über die Jahre zum Klassiker und später auch als CD mit drei Bonustracks veröffentlicht.

Dass im Blue-Note-Archiv noch weitere Aufnahmen vom inzwischen legendären Konzertabend exisitieren war bis heute ein offenes Geheimnis. Am 11. April ist nun eine Art Feiertag für alle Fans von Blue Note, Kenny Burrell und Art Blakey, denn in der hochgeschätzen Blue Note Tone Poet Serie erscheinen dann erstmals die kompletten Aufnahmen mit sechs weiteren, nie zuvor veröffentlichten Bonustracks auf drei audiophilen LPs im Deluxe-Dreifach-Cover bzw. auf einer Doppel-CD und digital.

LP und CD enthalten ein Booklet mit bislang unveröffentlichten Fotos von Francis Wolff, einem Essay von Syd Schwartz und einem Interview, das Blue-Note-Chef Don Was vor kurzem mit dem heute 93-jährigen Kenny Burrell führte. Wie bei der Blue Note Tone Poet Serie üblich wird auch dieses Dreifach-Vinyl mit rein analogen Produktionsschritten vom Erste-Generation-Masterband bis zur 180g-Pressung bei Record Technology Incorporated (RTI) in den USA gefertigt, ein laminiertes Triple-Tip-On-Gatefold-Sleeve und wattierte Innenhüllen sind ebenfalls selbstverständlich.