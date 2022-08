Neue Konzert-Aufnahmen von Keith Jarrett

“Er spielt, was er noch nie gespielt hat, was niemand jemals zu spielen gewagt hat, was niemand jemals wieder spielen wird”, schrieb der Kritiker Francis Marmande am 7. Juli 2016 in Le Monde über das Solokonzert, das Keith Jarrett am Vorabend im Auditorium der Opéra National von Bordeaux gegeben hatte. Der Pianist befand sich damals auf einer ausgedehnten Europa-Tournee, die – wie sich später herausstellte – seine letzte gewesen sein sollte. Zwei Alben mit kompletten Konzertaufnahmen dieser Tournee sind in den vergangenen Jahren bereits erschienen: im November 2019 sein “Munich Concert” und im Oktober 2020 das “Budapest Concert”. Beide wurden in der Presse hymnisch gefeiert. Mit dem “Bordeaux Concert” wird am 30. September nun ein drittes Konzert-Highlight dieser Tournee veröffentlicht.

Und wie seine beiden Vorgänger hat es musikalisch einen ganz eigenen Charakter. In Bordeaux folgte der Pianist vor allem seinem lyrischen Impuls. Im Laufe einer dreizehnteiligen improvisierten Suite werden viele stille Entdeckungen gemacht, und die Musik als Ganzes hat eine berührende Frische und vermittelt ein Gefühl von intimer Kommunikation. Die französische Presse meinte im Fluss der Dinge Anklänge an einige der legendärsten Solokonzerte des Pianisten herausgehört zu haben: das “Köln Concert” von 1975 und “Bremen/Lausanne” von 1973. Tatsächlich sind auch weite Teile des “Bordeaux Concert” von geradezu betörender Schönheit. Jarrett scheint die zarten Melodien hier aus der Luft zu pflücken, während das Publikum in nahezu andachtsvoller Stille lauscht.

“Bordeaux Concert” wird am 30. September von ECM Records veröffentlicht, kann aber schon jetzt vorbestellt werden. Die Vinyl-Edition des Albums wird dann voraussichtlich im Oktober erhältlich sein.