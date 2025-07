Einmalig auf Vinyl – historische Trio-Sternstunden in intimer Club-Atmosphäre

Die 4LP-Box und mehr von Keith Jarrett und ECM Records finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Am 16. September 1992 bereitete das Deer Head Inn, ein kleiner Jazzclub im Delaware Water Gap in Pennsylvania, seinem Publikum einen unvergesslichen Abend. Auf dem Programm stand ein einzigartiger Auftritt von Keith Jarrett mit dem Bassisten Gary Peacock und dem Schlagzeuger Paul Motian. Obwohl der Pianist mit beiden zuvor schon oft separat gespielt und zahlreiche Aufnahmen gemacht hatte, waren sie nie in dieser Konstellation aufgetreten. Und es sollte auch der einzige Auftritt dieses Trios bleiben. Das Konzert, bei dem das Trio das Publikum auf eine fantasievolle Reise durch die Welt der Jazzstandards mitnahm, wurde damals von einem alten Freund des Pianisten vollständig mitgeschnitten: dem Schlagzeuger Bill Goodwin, mit dem Jarrett Anfang der 1970er Jahre in der Band von Gary Burton zusammengespielt hatte.

1994 veröffentlichte Jarretts Hauslabel ECM Records das Album “At The Deer Head Inn”, das von der Presse begeistert aufgenommen wurde. “Die Musik hat den Schwung und unverblümten Lyrismus von Keith Jarretts besten Werken”, schwärmte Stereophile. Un AllMusic: “Die einfallsreichen Interpretationen bieten den Hörern viele Überraschungen und Abwechslung und machen dieses Album zu einem wahren Vergnügen.” Dreißig Jahre nach der Veröffentlichung von “At The Deer Head Inn” erschien im November 2024 unter dem Titel “The Old Country (More From The Deer Head Inn)” ein zweites Album von diesem historischen Konzert. Und auch diesmal war das Pressecho überwältigend. Karl Lippegaus schrieb im FonoForum: “Nicht nur das zwölfminütige ‘The Old Country’ mit seiner verblüffenden fünfminütigen Schlusspassage zeigt: Diese Auswahl ist alles andere als zweite Wahl […] eine herausragende, Jazzgeschichte abbildende Aufnahme.”

Am 22. August werden beide Alben nun zusammen und zum allerersten Mal auf Vinyl veröffentlicht. Die beiden Doppel-LPs mit einer Gesamtlaufzeit von fast zweieinhalb Stunden sind in hochwertige Tip-On-Gatefold-Hüllen verpackt, die wiederum in einem Deluxe-Schuber stecken. Da dieses Boxset mit dem Titel “At The Deer Head Inn – The Complete Recordings” weltweit in einer streng limitierten, einmaligen Auflage erscheint, empfehlen wir allen Jarrett-Fans, es sobald wie möglich vorzubestellen. Eine Nachauflage dieses Boxsets wird es nicht geben.