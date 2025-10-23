Ein Klassiker des flüchtigen Augenblicks – The Köln Concert 50th Anniversary Edition

Die Sonderedition, das exklusive Bundle mit T-Shirt und mehr von Keith Jarrett und ECM Records finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

“Am 24. Januar 1975 setzte er sich in der Kölner Oper an einen alten Flügel, schlug ein g an und spazierte darum herum”, beschrieb Alex Rühle vor 15 Jahren in der Süddeutschen Zeitung den Beginn von Keith Jarretts “Köln Concert”. “Dann schienen seine Finger wie im Dunkel nachzutasten, was für ein Akkord das eigentlich war, wiederholten das Motiv, tasteten zögernd weiter. Eine Stunde später hatte Jarrett aus vorbeiwehenden Tönen ein Monument geschaffen. Eine Feier des Klangs, die Kraft des Free Jazz, domestiziert von melodischem Wohlklang, Motive, die wie Fraktale aus sich selbst herauszuwachsen schienen, hymnisch, sentimental,

monomanisch. Und das zu einer Zeit, in der es mal wieder hieß, der Jazz sei an sein Ende gekommen.”

Nicht nur ist der Jazz bis heute nicht an sein Ende gekommen, auch Jarretts “Köln Concert” fesselt nach wie vor ein breit gefächertes Publikum, das ansonsten einen großen Bogen um improvisierte Musik macht. Mit annähernd vier Millionen verkauften Exemplaren ist “The Köln Concert” sowohl das meistverkaufte Soloalbum der Jazzgeschichte als auch das meistverkaufte Klavieralbum überhaupt. Anfang des Jahres feierte das Album, das Thomas Steinfeld als einen “Klassiker des flüchtigen Augenblicks” bezeichnet, seinen 50. Geburtstag. Im April wurde es von der Library of Congress als “kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutsames Werk” eingestuft und in die National Recording Registry aufgenommen, das Verzeichnis besonders erhaltenswerter US amerikanischer Tondokumente.



Am 12. Dezember erscheint die limiterte Doppel-LP nun in der luxuriösen “The Köln Concert 50th Anniversary Edition”. Sie enthält ein eingeklebtes achtseitiges Booklet mit neuen Liner Notes (deutsch/englisch), Originalfotos und neuen Fotos sowie eine Art Card im LP-Hüllenformat mit gedrucktem Foto und gedruckter Unterschrift von Keith Jarrett. In unserem Store ist ein exklusives Bundle der limitierten 2LP mit einem T-Shirt aus Bio-Baumwolle mit Cover und historischem ECM-Logo-Etikett erhältlich.