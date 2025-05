80 am 8. – Konzertmitschnitt “New Vienna” angekündigt

Das Album auf 2LP und als Sonderedition mit Art Card und mehr von Keith Jarrett und ECM Records finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

“New Vienna” ist ein beeindruckender Konzertmitschnitt von Keith Jarretts letzter, triumphaler Solotournee durch Europa. Das Album, das am 30. Mai erscheinen wird, erhielt seinen Titel, weil es – wie jeder Jarrett-Aficionado wissen dürfte – in der umfangreichen Diskografie des Pianisten bereits ein legendäres Album mit dem Titel “Vienna Concert” gibt. Es entstand 1991 bei einem Soloauftritt in der Wiener Staatsoper. Von der Musik dieses Albums hat der Künstler einmal gesagt, dass sie “die Sprache der Flamme selbst spreche”, nachdem er jahrelang “das Feuer umworben” habe. Als Keith Jarrett am 9. Juli 2016 in die österreichische Hauptstadt zurückkehrte, ließ er die Flammen der Inspiration an einem anderen historischen Ort mit lebendiger Akustik wieder auflodern. Diesmal trat er im Goldenen Saal des Musikvereins auf, wo zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts Werke von Arnold Schönberg, Alban Berg und Anton Webern uraufgeführt wurden, die den Kurs der modernen Musik verändern sollten.

Die Musik, die Keith Jarrett in Wien aus dem Stegreif formte, war von einer geradezu enzyklopädischer Breite. Wie in der letzten Phase von Jarretts Konzertleben üblich, bestand das Programm aus kürzeren, in sich geschlossenen und stark kontrastierenden Stücken, die in ihrer Gesamtheit aber einen fast schon suitenartigen Charakter annahmen. Einer der Höhepunkte des Konzerts war nach Meinung vieler im Publikum “Part V”, eine wunderbare zehnminütige Ballade, wie sie nur Keith Jarrett ad hoc erfinden kann. “Was von diesem bemerkenswerten Abend in Erinnerung bleibt”, konnte man hinterher in der lokalen Berichterstattung lesen, “ist wie Jarrett wahrhaft erhabene Musik schuf, in und aus dem Moment heraus, in dem er sie spielte, so zart, kostbar und flüchtig.”

Zum 80. Geburtstag des Pianisten am 8. Mai erscheint "Part V" nun vorab als Single. In einer Mitteilung von Keith Jarretts Label ECM Records heißt es: "Anlässlich dieses runden Geburtstags blicken wir mit Dankbarkeit auf eine außergewöhnliche musikalische Reise zurück, die in einer Diskografie von beispielloser kreativer Bandbreite dokumentiert ist. Bei ECM begann die Geschichte 1971 mit 'Facing You' – der ersten von vielen Kollaborationen des Pianisten mit dem Produzenten Manfred Eicher – und sie setzt sich mit dem in wenigen Wochen erscheinenden 'New Vienna' fort."