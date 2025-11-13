Vom Leader zum Bandmitglied – Julian Lage kündigt neues Album an

“Diesmal bin ich mit dem Wunsch an meine Musik herangegangen, sie als etwas Gleichberechtigtes zu verstehen, nicht als etwas nach dem Motto 'Ich bin der Chef – lasst uns etwas um mich herum bauen‘”, sagt Julian Lage über sein am 23. Januar 2026 erscheinendes neues Album “Scenes From Above”, sein fünftes Blue-Note-Album und Nachfolger des GRAMMY-nominierten "Speak To Me”, erneut produziert von Joe Henry. Diesmal wird der Gitarrenvirtuose mit einer neuen Band feat. John Medeski (Hammond B3, Piano), Jorge Roeder (Double Bass) und Kenny Wollesen (Drums, Percussion) zu hören sein.

Während „Speak To Me“ Lages großes Statement als improvisierender Bandleader war, geht es ihm auf seinem neuen Album darum, sich selbst mehr als Bandmitglied zu verstehen und die von ihm geschriebenen Stücke gemeinsam mit seinem neuen Ensemble zu erkunden. Die neun Kompositionen des Albums entstanden in einem, wie Lage es nennt, „intensiven Schreibsprint“ im Vorfeld eines Engagements beim SFJAZZ-Festival, das das Live-Debüt der neuen Band markierte. Ein prominenter Teil des neuen Sounds ist Organist John Medeski. Julian Lages moderner Gitarren-Sound trifft in dieser Kombination auf Anklänge klassischer Gitarre/Orgel-Sessions der Jazzgeschichte, wie z.B. von Grant Green & Larry Young, Wes Montgomery & Jimmy Smith oder Kenny Burrell & Jack McDuff.

Konzerte in Deutschland:

07.05.2026 Berlin Huxley’s Neue Welt

11.05.2026 Köln Kantine