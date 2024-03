Das Siegel der Hipness

Das Album “where are we” als Doppel-LP und mehr von Blue Note finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Joshua Redman, der seit rund 30 Jahren zu den charismatischsten und bekanntesten Jazzmusikern zählt, von den Veranstaltern der Tiny Desk Concerts bisher noch nie für einen Auftritt eingeladen wurde. Denn mit seinem eklektischen Profil (wem sonst gelingt es, auf einer einzigen Platte Songs von Led Zeppelin, Sheryl Crow und Ornette Coleman mit eigenen Kompositionen unter einen Hut zu bringen?) passt er geradezu perfekt ins Format dieser 2008 gestarteten Konzert-Reihe. "Die Konzerte haben im Internet Kultstatus erlangt", hieß es einmal in einem Artikel auf dem US-Nachrichtenportal Vox, "was zum Teil an der musikalischen Zusammenstellung liegt – einer kuriosen Mischung aus Indie-Rock, Hip-Hop, Weltmusik und Jazz – aber mehr noch an ihrer Authentizität." Allein im Laufe des vergangenen Jahres gab es dort 118 Konzerte mit Auftritten von u.a. Brandee Younger, Shakti und Antonio Sánchez & Bad Hombre. Die Tiny Desk Concerts verleihen Künstlern so etwas wie ein inoffizielles Siegel der Hippness. Und am 2. Februar haben dieses nun endlich auch Joshua Redman und Gabrielle Cavassa erhalten.

Gemeinsam mit Pianist Paul Cornish, Kontrabassist Philip Norris und Schlagzeuger Nazir Ebo stellten der Saxofonist und die Sängerin dort einige Stücke ihres gemeinsamen Blue-Note-Debütalbums “where are we” vor. Auf der Set-Liste standen dabei drei wahre Kracher: das geniale Mash-Up aus Count Basies “Chicago Blues” und Sufjan Stevens’ “Chicago”, Bruce Springsteens “Streets Of Philadelphia” und Redmans eigener Song “After Minneapolis”, in dem er Woody Guthries “This Land Is Your Land” zitiert.