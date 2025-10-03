Lean On My Love – Jon Batiste bei COLORS

Zur dritten Single “Lean on My Love” aus Jon Batistes aktuellem Album “BIG MONEY”, die er mit der großartigen Andra Day aufgenommen hat, existiert eigentlich ein eindrucksvolles Video, das beide in Altadena, California, in der Victory Bible Church aufgenommen haben. Jetzt gesellt sich ein zweiter Clip hinzu, ohne Gastsängerin und deutlich minimalistischer. Kein Wunder, entstand es doch für die COLORS STUDIOS, deren Devise lautet: „In Zeiten einer zunehmend fragmentierten und gesättigten Szene möchten wir Klarheit und Ruhe schaffen und eine minimalistische Bühne bieten, um die Künstler ins Rampenlicht zu rücken und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Musik ohne Ablenkung zu präsentieren“.

Gesagt, getan. Jon Batistes frisch veröffentlichtes Video “LEAN ON MY LOVE | A COLORS SHOW” lässt einen den klassischen Soul-Song mit neuen Augen sehen und Ohren hören. Dazu braucht es nur ein Mikrophon, einen Coffee Mug, und natürlich die grandiose Stimme von Jon Batiste.