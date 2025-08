Jon Batiste trifft auf Randy Newman – ein Glücksfall für den Klassiker "Lonely Avenue”

Als Jon Batiste vor einiger Zeit zu einem Deutschland-Konzert in den Berliner Admiralspalast kam, war das ein rarer Moment, denn er tourt vornehmlich in seinem Heimatland USA. Es wurde ein vielseitiger Abend zwischen Beethoven, Thelonious Monk und Ray Charles, dargeboten von einem überaus charismatischen Jon Batiste solo am Flügel. Ein Abend des konzentrierten Zuhörens als auch des lauten Mitsingens. Seine Vielseitigkeit stellt Batiste oft unter Beweis. Nach seinem Album “Beethoven Blues” hat er vor kurzem “Big Money” angekündigt, auf dem R&B, Americana, Soul, Roots und Gospel die Hauptrolle übernehmen und die Lyrics klare Botschaften senden.

Auch Songwriter-Legende Randy Newman ist berühmt für seine kratzbürstige Ironie und seine kritische Haltung zur amerikanischen Gesellschaft. Mit seinem jungen Kollegen Jon Batiste verbindet ihn also einiges, nicht zuletzt auch ihre Wurzeln in New Orleans und die tiefe Bewunderung für Ray Charles, der diesen Song zu einem Hit machte. Ein besonderes Highlight des kommenden Batiste-Albums ist daher die Aufnahme von “Lonely Avenue” mit Randy Newman, die spontan in dessen Wohnzimmer entstanden ist, wie Batiste in einem Gespräch erzählte. Sie ist weniger Ergebnis einer festen Absicht als das einer innigen Konversation zwischen zwei Musikern. Wieder so ein rarer Moment.