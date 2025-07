BIG MONEY – Jon Batiste kündigt aufregendes neues Album an

BIG MONEY heißt das für den 22. August angekündigte neue Album des siebenfachen Grammy-Gewinners Jon Batiste. Das Video des Titeltracks ist gerade frisch veröffentlicht worden und zeigt wohin die Reise geht: das Multitalent feuert aus allen Rohren einen heißen Mix aus R&B, Americana, Soul, Roots und Gospel und nimmt dabei auch kein Blatt vor den Mund: „You can buy a song, don’t mean you can sing, Live for something you can feel, live for something real“.

Batiste, vom Guardian als „ausgewiesenes musikalisches Genie“ bezeichnet, entzieht sich mit BIG MONEY – einem mutigen, groove-getriebenen Statement über Menschlichkeit, Kapitalismus und Amerika – weiterhin jeder Kategorie. Das Album ist strikt auf das Wesentliche reduziert und bietet gleichzeitig einen reichhaltigen Sound voller Temperament, Ironie, Freude und gedanklicher Tiefe. Geschrieben und aufgenommen live im Studio über einen Zeitraum von nur zwei Wochen, hat BIG MONEY die pure Unmittelbarkeit kreativen Ausdrucks im Visier.

Den Titeltrack – eine perkussive, eingängige Hymne, inspiriert von Batistes 2024er Auftritt im Ryman Auditorium Nashville, schrieb er auf der Gitarre, ohne zu wissen, dass auf ihm schon bald ein ganzes Album fußen würde. Auf den ersten Blick ist er ein aufrüttelnder Weckruf, unter dem Rhythmus verbirgt sich eine vielschichtige Meditation über Kapitalismus, Überleben und unser aller Werte. Grundpfeiler der Nummer sind die Gitarren von Batiste und Retro-Soul-Revivalist Nick Waterhouse, sowie der mitreißende Gesang der Womack Sisters – einem aufstrebenden Trio aus Enkelinnen der Soul-Legende Sam Cooke.

Jon Batiste hat das im August erscheinende Album gemeinsam mit seinem langjährigen kreativen Vertrauten Dion „No ID“ Wilson produziert. Weitere Mitwirkende sind Andra Day, der legendäre Randy Newman und eine verschworene Gruppe von Musikern, Songwritern und Studiozauberern. Statt auf klinische Perfektion zu setzen, stand bei den Sessions Gefühl und Präsenz im Vordergrund – die Performances wurden in Echtzeit eingefangen und ihre Ecken und Kanten als Teil der spirituellen DNA des Albums unverändert belassen. BIG MONEY dürfte nicht nur Batistes bislang mitreißendstes, sondern auch herausforderndstes Album werden. Neue Batiste-Songs, die das Zeug zum Soundtrack einer Gegenbewegung zum Zustand unserer derzeitigen Welt haben.