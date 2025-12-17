Blue Note 2026 – Joel Ross & Kollegen kündigen neue Alben an

Bill Frisell, Melissa Aldana, Ron Carter, Immanuel Wilkins, Walter Smith III und das junge Duo Domi & JD Beck. Über das am 23. Januar erscheinende Joel Ross verraten. Biblische Motive macht der Vibrafonist zum Thema seines fünften Blue-Note-Albums, mit einem erweiterten Set-Up seiner Band Good Vibes, feat. Josh Johnson (Alto-Sax), Maria Grand (Tenor-Sax), Jeremy Corren (Piano), Kanoa Mendenhall (Bass) und Jeremy Dutton (Drums). Die Botschaft von Liebe und Hoffnung vermitteln sie mit spirituellem, groovendem Jazz. Für das kommende Jahr dürfen sich Jazzfans wieder auf interessante Alben von Blue-Note-Künstlern freuen, im Studio waren oder sind noch unter anderemund das junge Duo. Über das am 23. Januar erscheinende neue Album von Gitarrist Julian Lage haben wir hier bereits berichtet, jetzt hat Blue Note auch Details zum eine Woche später erscheinenden Album vonverraten. Biblische Motive macht der Vibrafonist zum Thema seines fünften Blue-Note-Albums, mit einem erweiterten Set-Up seiner Band, feat.(Alto-Sax),(Tenor-Sax),(Piano),(Bass) und(Drums). Die Botschaft von Liebe und Hoffnung vermitteln sie mit spirituellem, groovendem Jazz.

"Gospel Music“ soll dem großen Bogen der biblischen Geschichte folgen. Jede der Kompositionen korrespondiert mit biblischen Texten, die Ross in den Liner Notes seines Albums aufführt. Das Album vereint dabei die Komplexität früherer Alben des Vibraphonisten mit der Direktheit und Zugänglichkeit seiner späteren Werke und kreiert so einen neuen „Joel-Ross-Sound“. Es erscheint, nachdem er sich in den letzten Jahren intensiv mit den theologischen und historischen Dimensionen seines Glaubens auseinandergesetzt hat. Indem er einige seiner älteren, unveröffentlichten Kompositionen neu interpretiert und im Lichte neuer Erfahrungen betrachtet, kreiert er ein Album, das mehr denn je von seiner Persönlichkeit offenbart. „Dies ist wohl das bisher mutigste Beispiel dafür, wie ich versuche, die biblische Botschaft zu verkünden und gleichzeitig meinen Wurzeln Tribut zu zollen“, erklärt Ross, der das Album in Mai auch live in Berlin und Hamburg vorstellen wird:

7. Mai 2026 – Berlin – Zig Zag Jazz Club

23. Mai 2026 – Hamburg – JazzHall