Out Of The Blue – junge Blue-Note-Klassiker wieder erhältlich

2010 erschien unter dem Titel “…Featuring Norah Jones” eine hochinteressante Compilation von Songs unterschiedlichster Künstler im Duett mit Norah Jones. Die Vielfalt reichte von Legenden wie Willie Nelson, Ray Charles und Herbie Hancock bis zu Pop-Größen wie den Foo Fighters, Outkast und Belle And Sebastian. Auf Vinyl war dieser jüngere Blue-Note-Klassiker viele Jahre ein Phantom, jetzt ist er endlich wieder verfügbar.

Für das Album “Droppin' Science” durfte Ahmir „Questlove“ Thompson von den Roots die legendären Blue-Note-Archive durchforsten um einigen der größten Hip-Hop-Samples auf den Grund zu gehen. Das Ergebnis versammelte einige der best- und meistgesampelten Tracks des Labels, darunter Ronnie Fosters “Mystic Brew” (gesampelt von A Tribe Called Quest ), Donald Byrds “Think Twice” (gesampelt von De La Soul), Grant Greens “Down Here On The Ground” (u.a. von Madonna verwendet), Jeremy Steigs “Howling For Judy” (alias das Killer-Flötensample auf dem Beastie-Boys-Song “Get It Together”) und viele andere. Auch dieser Blue-Note-Leckerbissen ist nach langer Zeit erstmals wieder als LP erhältlich.