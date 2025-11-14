Von feierlich bis funky – die JazzEcho-Weihnachtstipps

Wer kennt das nicht? Jedes Jahr dieselbe Qual der Wahl… Das fängt schon beim Weihnachtsbaum an. Holt man sich eine Tanne ins Wohnzimmer, einen künstlichen Baum oder vielleicht überhaupt keinen? Gibt es zum Essen Geflügel, Wild, Fisch, Raclette, Fondue oder eine vegane Variante? In diese Entscheidungen möchten wir uns gar nicht einmischen, für Ihren Plattenteller haben wir aber ein paar Empfehlungen parat, die dafür reichen sollten, ein mehrgängiges Menü von Anfang bis Ende abwechslungsreich zu untermalen.

JazzEcho-Store hat auch dieses Jahr wieder eine Derhat auch dieses Jahr wieder eine Christmas-Collection eingerichtet, treten Sie doch mal ein, in diesen kleinen „Christmas Store“. Die beiden dortigen Neuheiten des Jahres 2025 sind zugleich auch Klassiker. Zum einen wurde Ella Fitzgeralds weniger bekanntes, aber ungeheuer stimmungsvolles zweites Weihnachtsalbum „Ella Fitzgerald’s Christmas“ erstmals als hochwertige LP wiederaufgelegt, zum anderen gibt es heiße Remixe von Weihnachtsklassikern unter dem Titel “Verve // Remixed Holiday”

Bing Crosby und Vonund Dean Martin sind zwei schneeweiße, limitierte 7-inch-Singles erschienen, die nicht nur musikalisch Weihnachtsstimmung verbreiten, sondern sich im nostalgischem Artwork auch gut zur Dekoration eignen.

Das ist nur ein Teil der weihnachtlichen Scheiben, die der JazzEcho-Store dieses Jahr auf Lager hat, wir sind überzeugt: auch für Ihren Geschmack dürfte mit ziemlicher Sicherheit etwas dabei sein. Wir wünschen eine frohe Vorweihnachtszeit!