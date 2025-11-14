Von feierlich bis funky – die JazzEcho-Weihnachtstipps

Wer kennt das nicht? Jedes Jahr dieselbe Qual der Wahl… Das fängt schon beim Weihnachtsbaum an. Holt man sich eine Tanne ins Wohnzimmer, einen künstlichen Baum oder vielleicht überhaupt keinen? Gibt es zum Essen Geflügel, Wild, Fisch, Raclette, Fondue oder eine vegane Variante? In diese Entscheidungen möchten wir uns gar nicht einmischen, für Ihren Plattenteller haben wir aber ein paar Empfehlungen parat, die dafür reichen sollten, ein mehrgängiges Menü von Anfang bis Ende abwechslungsreich zu untermalen.
Der JazzEcho-Store
hat auch dieses Jahr wieder eine Christmas-Collection
eingerichtet, treten Sie doch mal ein, in diesen kleinen „Christmas Store“. Die beiden dortigen Neuheiten des Jahres 2025 sind zugleich auch Klassiker. Zum einen wurde Ella Fitzgeralds weniger bekanntes, aber ungeheuer stimmungsvolles zweites Weihnachtsalbum „Ella Fitzgerald’s Christmas“
erstmals als hochwertige LP wiederaufgelegt, zum anderen gibt es heiße Remixe von Weihnachtsklassikern unter dem Titel “Verve // Remixed Holiday”
.
Von Bing Crosby
und Dean Martin
sind zwei schneeweiße, limitierte 7-inch-Singles erschienen, die nicht nur musikalisch Weihnachtsstimmung verbreiten, sondern sich im nostalgischem Artwork auch gut zur Dekoration eignen.
An besonders gelungene Veröffentlichungen der letzten Jahre möchten wir Sie in diesem Zusammenhang auch nochmal erinnern. Wer sie noch nicht in der Plattensammlung hat, findet sie noch immer im JazzEcho-Store
. Z.B. Gregory Porter mit seinem opulenten Album “Christmas Wish”
, auf dem es zugleich seelenvoll und soulig zugeht. Immer wieder schön: Bing Crosbys “Bing At Christmas”
(Achtung: das Album heißt nicht “Binge At Christmas”, ist also kein Aufruf zum weihnachtlichen Saufgelage!). Farbe ins Fest bringen Colored-Vinyl-Auflagen der Dauerbrenner von Ella Fitzgerald (“Ella Wishes You A Swinging Christmas”
), Louis Armstrong (“Louis Wishes You A Cool Yule”
) und Diana Krall (“Christmas Songs”
). Als goldene Doppel-Vinyl erwartet Sie Till Brönners Weihnachtsklassiker “The Christmas Album”
, mit prominenten Gästen wie Curtis Stigers, Chris Botti, Dominic Miller, den New York Voices, Don Grusin und Frank Chastenier. Weder golden noch farbig kommt die LP-Wiederveröffentlichung von Dean Martins “A Winter Romance”
daher, umso farbenfroher sind Dinos Gesang und die swingenden Arrangements.
Das ist nur ein Teil der weihnachtlichen Scheiben, die der JazzEcho-Store dieses Jahr auf Lager hat, wir sind überzeugt: auch für Ihren Geschmack dürfte mit ziemlicher Sicherheit etwas dabei sein. Wir wünschen eine frohe Vorweihnachtszeit!