Fröhlich und festlich – Ella Fitzgeralds anderer Weihnachtsklassiker

Für viele Jazz-Fans, und nicht nur die, gehören Weihnachten und Ella Fitzgerald untrennbar zusammen. Das erstmals 1960 bei Verve Records erschienene Album “Ella Wishes You A Swinging Christmas“, auf dem sie weltlichen Weihnachtsklassikern wie „Jingle Bells“, „Sleigh Ride“ und „Have Yourself A Merry Little Christmas“ einen jazzigen Touch verlieh, dreht sich jedes Jahr auf den Plattentellern. Hinter dem Albumklassiker tritt ihr zweites Weihnachtsalbum ”Ella Fitzgerald‘s Christmas“, 1967 bei Capitol Records veröffentlicht, zu Unrecht stets zurück.

Auf dem zweiten Album arbeitete sie mit dem Dirigenten Ralph Carmichael und den Arrangeuren Robert Black und Grace Price zusammen und konzentrierte sich ganz auf geistliche Musik. Mit Arrangements, die von kleineren Instrumentalbesetzungen bis hin zu großem Chor reichten, nahm sie dreizehn religiöse Klassiker auf, zeitlose Lieder, von denen die meisten – wie „Silent Night“, „O Holy Night“ und „Joy To The World“ – selbst denen bekannt sein sollten, die noch nie ein Gesangbuch in der Hand hatten. Die Aufnahmen fanden im Sommer 1967 an zwei Tagen statt, es war im wahrsten Sinne des Wortes “Weihnachten im Juli”.

Auf Allmusic schwärmt Rezensent Steve Leggett: „Ein Weihnachtsalbum, das auch heute noch als reifes künstlerisches Statement überzeugt. Die Lieder sind zwar bekannt, doch in ihren Interpretationen werden sie zu Vehikeln für ihre präzise und doch natürlich klingende Diktion und subtile, selbstbewusste Phrasierung. Anders gesagt: Sie singt diese Lieder, als wären sie brandneu – und das ist keine leichte Aufgabe. Das Ergebnis ist eines der besten Weihnachtsalben aller Zeiten“.

Die seelenvollen Ella-Interpretationen könnten dieses Jahr ein Revival erleben, dank der am 28. November erscheinenden neu von den analogen Originalbändern remasterten 180g-LP, die erstmals im eleganten Original-Artwork wiederaufgelegt wird.