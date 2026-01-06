Jazz-Charts | News | Jazz-Charts Dezember 2025

Jazz-Charts Dezember 2025

Mit Till Brönner, Keith Jarrett, Nils Landgren, Vince Guaraldi, Miles Davis, Norah Jones, Laufey, John Scofield & Dave Holland, Frank Sinatra, Gregory Porter, Diana Krall, Michael Bublé, Nina Simone, Bugge Wesseltoft und Melody Gardot.
16.12.2025
Für den Dezember 2025 hat die GfK Entertainment GmbH auf Basis der höchsten Verkaufszahlen zwischen dem 28. November 2025 und dem 01. Januar 2026 die folgenden, auch durch Weihnachten geprägten, offiziellen Jazz-Charts ermittelt:
  1. Till Brönner – Italia
  2. Keith Jarrett – The Köln Concert
  3. Nils Landgren – Christmas With My Friends IX
  4. Vince Guaraldi – A Charlie Brown Christmas
  5. Miles Davis – Kind Of Blue
  6. Norah Jones – Come Away With Me
  7. Laufey – Bewitched
  8. John Scofield & Dave Holland – Memories Of Home
  9. Norah Jones - I Dream Of Christmas
  10. Frank Sinatra – Ultimate Christmas
  11. Laufey – A Very Laufey Holiday: The Santa Baby Edition – EP
  12. Till Brönner – Christmas
  13. Gregory Porter – Christmas Wish
  14. Diana Krall - Christmas Songs
  15. Michael Bublé – It’s Time
  16. Nils Landgren – Christmas With My Friends VIII
  17. Nina Simone - I Put A Spell On You
  18. Bugge Wesseltoft – It’s Still Snowing On My Piano (Live)
  19. Nils Landgren – Christmas With My Friends 
  20. Melody Gardot – Currency Of Man
