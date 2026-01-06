Mit Till Brönner, Keith Jarrett, Nils Landgren, Vince Guaraldi, Miles Davis, Norah Jones, Laufey, John Scofield & Dave Holland, Frank Sinatra, Gregory Porter, Diana Krall, Michael Bublé, Nina Simone, Bugge Wesseltoft und Melody Gardot.
Jazz-Charts Dezember 2025
16.12.2025
Für den Dezember 2025 hat die GfK Entertainment GmbH auf Basis der höchsten Verkaufszahlen zwischen dem 28. November 2025 und dem 01. Januar 2026 die folgenden, auch durch Weihnachten geprägten, offiziellen Jazz-Charts ermittelt: