Forever Twentysomething – Jamie-Cullum-Album als LP-Premiere

“I Want To Be A Popstar” hatte Jamie Cullum 2002 augenzwinkernd in einem selbstverfassten Song auf seinem Debütalbum verkündet. Dass er seinem damals vermutlich noch ironisch gemeinten Wunsch schon kurz darauf verdächtig nahe kommen sollte, konnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Tatsache ist, dass ihn das Nachfolgealbum mit dem lässigen Titel “Twentysomething” 2003 international ins Rampenlicht katapultierte. Es macht ihn zwar noch nicht ganz zum Popstar, aber immerhin zum bestverkaufenden britischen Jazzkünstler in der Geschichte der UK-Charts. Das Album, auf dem der Sänger und Pianist eine peppige Mischung aus Jazzstandards, Pop-Covern und eigenen Songs bot, verkaufte sich weltweit über 2,5 Millionen Mal und brachte Jamie neben dem Spitznamen “Sinatra in Turnschuhen” elfmal Platin, elfmal Gold und zweimal Silber ein.