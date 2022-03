Water – Porters Erstlingswerk demnächst in Neuauflage

Dieses Album als LP und als exklusive Sonderedition in transparentem Vinyl finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Da behaupte noch einer, dass Jazzkritiker keine Ahnung hätten: “Gregory Porter ist mit seinem Debütalbum ein Meisterstück gelungen”, schrieb das französische Magazin Jazzman, als “Water” 2010 erschien. Und orakelte dann, dass es “den Beginn einer großen Karriere markieren dürfte”.

Wie recht die Franzosen damit doch hatten: schon ein Jahr später wurde Porter mit dem Album für seinen ersten Grammy nominiert. Und es sollte, wie inzwischen alle wissen, für den spätberufenen Sänger und Songwriter weiter steil nach oben gehen. Mittlerweile kann er auf insgesamt fünf Grammy-Nominierungen und zwei Grammy-Gewinne, sechs Studio- und zwei Live-Alben, zwei Compilations und zahlreiche Gastauftritte (etwa jüngst auf Robert Glaspers “Black Radio III” und Somis “Zenzile: The Reimagination of Miriam Makeba”) zurückblicken.

Für alle, die das Debüt noch nicht in der Sammlung haben, oder die es “upgraden” wollen, erscheint “Water” am 8. April als remasterte Neuauflage bei Porters heutigem Label Blue Note auf CD, Doppel-Vinyl und digital. Zusätzlich zum Remastering unterscheidet sich die neue Auflage durch zwei Dinge vom Vorgänger: die CD erscheint im schmucken Digipak und die Doppel-LP und das digitale Album enthalten als Bonus einen bis dato unveröffentlichten Opolopo-Remix von “1960 What?”.

GREGORY PORTER LIVE