Unwiderstehlicher denn je zuvor – moderner Jazzklassiker mit reichlich Zugaben

Bereits mit seinen ersten beiden Alben für das Independent-Label Motéma hatte Gregory Porter die Jazzwelt aufhorchen lassen. Sowohl sein Debüt "Water" (2010) als auch dessen Nachfolger "Be Good" (2012) brachten dem zuvor kaum bekannten Sänger und Songwriter jeweils eine Grammy-Nominierung ein. Als sich danach wie ein Lauffeuer die Nachricht verbreitete, dass Porter zu Blue Note Records wechseln würde, fieberten seine Fans dem dritten Album noch erwartungsvoller entgegen. Und sie sollten in keinster Weise enttäuscht werden. "Liquid Spirit" entpuppte sich als wahrer Geniestreich. Das Album, das sich weltweit mittlerweile über eine Million Mal verkauft hat, stürmte in zahlreichen Ländern die Charts und wurde 2014 mit dem Grammy Award für das beste Jazz-Vokalalbum ausgezeichnet. In Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Österreich und den Niederlanden wurde es zudem mit Gold, Platin oder gar Dreifach-Gold veredelt.

Auf “Liquid Spirit” wechselte Porter elegant und fließend zwischen diversen Genres (Jazz, Soul, Rhythm’n’Blues) und Themen (romantische Höhen und Tiefen, seine Kindheit und soziopolitische Beobachtungen). Von Vorteil war dabei sicher, dass Blue-Note-Präsident Don Was den Sänger nicht mit einem bunt zusammengewürfelten Team aus anderen Größen des Labels ins Studio geschickt hatte, sondern ihn mit den Musikern und Produzenten arbeiten ließ, die ihn schon über einige Jahre hinweg begleitet hatten. Eine andere Stärke von “Liquid Spirit” lag natürlich in Porters fast durchweg selbst verfassten Liedern, die auf persönlichen Erfahrungen beruhen und sich durch ihre emotionale Unmittelbarkeit auszeichnen. Und dass seine eingängigen Melodien einem sofort ins Ohr gehen, schadete dem Album sicher auch nicht.

“Während seine ersten beiden Aufnahmen vielversprechend waren und ein großes neues Talent offenbarten”, schrieb Thom Jurek bei AllMusic, “ist ‘Liquid Spirit’ künstlerisch ein großer Schritt nach vorn und bietet Hörern ein Musterbeispiel für musikalische Inspiration.” In der Financial Times meinte Mike Hobart wiederum: “Gregory Porters Major-Label-Debüt ist eine kunstvolle und freigeistige Mischung aus Liebesliedern, sozialen Kommentaren und Reflexionen über das Leben.” Und auf All About Jazz lobte Bruce Lindsay, dass Porter mit seinem Blue-Note-Debüt noch die höchsten Erwartungen übertroffen habe: “Mit scheinbar müheloser Leichtigkeit gelingt ihm der Übergang zwischen den Genres – als Sänger und Songwriter präsentiert er sich hier in Bestform, und mit ‘Liquid Spirit’ ein Album, das eine echte Inspiration ist.”