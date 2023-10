Mit coolem Soul und festlichem Schmelz: Mr. Porter erfüllt Weihnachtswünsche

Das Album “Christmas Wish” auf CD und als exklusive signierte Vinyl-Editionen und mehr von Gregory Porter finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Gregory Porter ist bekannt dafür, ein ausgesprochener Familienmensch zu sein. Und als solcher liebt er selbstverständlich auch die Weihnachtszeit. Dass er kein Grinch ist, hat er bereits in weihnachtlichen Duetten mit Anita Wilson, Renée Fleming und Paloma Faith gezeigt. Sowie auf seiner Nat-King-Cole-Hommage, für die er 2017 Mel Tormés “The Christmas Song” einsang.

Nun legt er am 3. November mit “Christmas Wish” sein eigenes Weihnachtsalbum vor, das er mit seiner langjährigen Band, gelegentlicher Orchesterverstärkung und einem speziellen Stargast als Duett-Partnerin aufgenommen hat. Natürlich interpretiert er auf dem Album mit unverkennbarem Porter-Bariton einige zeitlose Weihnachtsklassiker. Darüber hinaus gibt es in Porters Repertoire aber auch eine Auswahl von Liedern, die seltener zu hören sind. Mit seinem eigenen Songwriting gibt Porter dem Album zudem eine gesunde Portion Motown-Soul mit. Gewidmet hat er diese neuen Songs seiner Mutter und seinem vor drei Jahren an Covid verstorbenen älteren Bruder.