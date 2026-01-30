Holding On – Rules remixt Gregory Porter

Gregory Porter-Songs haben in der Vergangenheit schon öfter als Remixe die Welt von House und Electronica erobert. Der mit Abstand erfolgreichste ist der “Claptone Remix” von “Liquid Spirit“, der 2015 die Charts stürmte und zum Club-Klassiker wurde. Aktuell geht der Brite Rules mit einem relaxten Porter-Mix an den Start, der ebenso gut ankommen könnte. Rules ist ein Multiinstrumentalist und Produzent elektronischer Musik aus den East Midlands (UK), der für seine Mischung aus warmen, fließenden Klängen und klassischen House-Elementen bekannt ist. Seine Songs wurden bislang über 70 Millionen Mal gestreamt.

Rules nähert sich ”Holding On“ – geschrieben von Porter und Jimmy Napes (Sam Smith, Stormzy) zusammen mit Howard und Guy Lawrence vom Elektronik-Duo Disclosure – mit Respekt vor dem emotionalen Kern des Originals. Der Remix basiert auf dem originalen Wurlitzer-Groove und natürlich Gregory Porters unverwechselbarer Stimme.

GREGORY PORTER LIVE 2026