Analoger gehts nicht – Gregory Porter als „Mastercut“

Den Gregory-Porter-Mastercut gibt es in Deutschland exklusiv im JazzEcho-Store.

Was man unter einer audiophilen Schallplatte zu verstehen hat, dürfte den meisten Vinylfreunden bekannt sein. Was aber ist ein “Mastercut”? Die Antwort findet man bei SUPERSENSE, einem Wiener Kollektiv von Verfechtern historischer Analogtechniken.

Zum einen ist SUPERSENSE ein rein analoges Fotofachgeschäft, ein ebenso rein analoger Musikshop und ein Café, gelegen in der Praterstraße, unweit des berühmten Riesenrads, in einem imposanten historischen “Dogenpalast”. Die Macher/innen bezeichnen SUPERSENSE als “Wunderkammer und Zentrum analoger Kulturtechniken”.

SUPERSENSE ist aber auch ein Musiklabel, das mit einer Edition limitierter, aufwändiger und entsprechend kostspieliger “Mastercuts” ein so noch nie dagewesenes Schallplattenformat anbietet. Zum einen gibt es dort die “Archival Tape Edition”, mit unvergleichbaren Veröffentlichungen großer Meisterwerke aus Klassik und Jazz, direkt von einer unbearbeiteten 1:1-Kopie des analogen Originalbandes in eine Lackfolie geschnitten.

In der „Live Recording Edition“ erscheinen dagegen Aufnahmen, die noch ein Stück exklusiver sind, da sie speziell für SUPERSENSE live im Wiener „Living Room Recording Studio” aufgenommen werden. Dorthin luden die Österreicher 2016 niemand Geringeren als Gregory Porter ein, der seine Erfahrung mit dem audiophilen Direktschnitt so beschrieb: “A live recording straight to vinyl – there is no editing, no fixing, no auto tune, it’s just me, the needle and the music. It’s exciting, and the reason I prefer this is the humanity to it – there are cracks and wrinkles, which makes it valuable, daring and vulnerable. And all of that comes across in the recording.”