Konzert-Tipp: Konzert für Manfred Eicher in der Elbphilharmonie

Als Manfred Eicher vor drei Jahren in der Hamburger Elbphilharmonie das zweite “Reflektor”-Festival kuratierte, wurden viele der Konzerte von dem Publikum mit stehenden Ovationen gefeiert. “Acht Konzerte in der Elbphilharmonie reflektieren die bahnbrechende Ästhetik des Musiklabels ECM”, schrieb Wolfgang Sandner damals in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. “Bei stets vollen Sälen wurde es eine eindrucksvolle Demonstration der musikalisch-stilistisch-ethnischen Vielfalt von ECM…”

Genau eine solche darf man nun auch am 29. September erwarten, wenn anlässlich des 80. Geburtstags des Produzenten am 09.07. im Großen Saal der Elbphilharmonie ein ganz besonderes “Konzert für Manfred Eicher” ansteht. Für ein ausgesprochen farbiges Programm werden dann ab 19 Uhr u.a. der Oud-Virtuose Anouar Brahem, Violinist Gidon Kremer, Saxophonist Joe Lovano, Trompeter Avishai Cohen, Kontrabassist Dave Holland, die Bratschistin Kim Kashkashian und das Danish String Quartet sorgen.