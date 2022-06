Die neuen jungen Wilden: Jazz/Not Jazz-Stars der Generation Z

Das Album “NOT TiGHT” auf CD, LP und als exklusive Sonderedition in pinkem Vinyl finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Jugendlich unbekümmert und verspielt, dabei technisch ungemein versiert und stellenweise hochvirtuos. Mit diesen Attributen ist das vorwitzige Duo DOMi & JD Beck und die quirlige Musik seines Debütalbums “NOT TiGHT” vielleicht am besten umschrieben. Die junge französische Pianistin und Keyboarderin DOMi Louna und der noch jüngere texanische Schlagzeuger JD Beck haben sich das Ziel gesetzt, “ernsthaftes Musizieren” ganz unbeschwert erscheinen zu lassen. Und da kann es nur störend sein, wenn man seiner Musik irgendwelche Stiletiketten anhängt, die dann beim nächsten Song ohnehin schon wieder passé sein könnten. Eine neue Kostprobe des im Juli erscheinenden Albums, das von Blue Note in Kooperation mit Anderson .Paaks neuem Label Apeshit Inc. herausgebracht wird, liefert das Duo jetzt mit “WHATUP” ab. So wie die beiden da zur Sache gehen, weiß man auch gleich, dass der Albumtitel “NOT TiGHT” wohl eher ironischer Natur sein dürfte. Eingespielt haben sie ihr Erstwerk übrigens nicht ganz alleine. Bei einzelnen Tracks geben sich Gäste wie Herbie Hancock, Kurt Rosenwinkel, Snoop Dogg, Busta Rhymes, Anderson .Paak, Thundercat und Mac DeMarco die Türklinke in die Hand. Da dürfte mancher andere Debütant vor Neid erblassen.