Lieb‘ Dein Leben! – Dave-McMurray-Album im November

Der bittersüße Titel des am 14. November erscheinenden, seelenvollen neuen Albums von Dave McMurray ist ohne Zweifel ein Bekenntnis seines unbezwingbaren Lebensgeistes: „I LOVE LIFE even when I’m hurting“. Er versteht es aber auch als eine Hommage an die Liebe zu seiner Heimatstadt Detroit und die vielen Detroiter Musiker, mit denen er hier zusammengearbeitet hat, darunter Gitarrist Wayne Gerard, Bassist Ibrahim Jones, Sänger Herschel Boone, Keyboarder Luis Resto und Maurice O’Neal, Schlagzeuger Jeff Canady und Perkussionist Mahindi Masai.

Auf „I LOVE LIFE even when I’m hurting“ werden außerdem besondere Gäste zu hören sein, darunter am Bass und als Co-Produzent Blue-Note-Chef Don Was und der Sänger Kem. Sechs der neun Kompositionen stammen von McMurray, sie strotzen vor Melodik, emotionaler Unmittelbarkeit und unwiderstehlichen Grooves. McMurray kam auf den Albumtitel, nachdem er ein tiefgründiges Gespräch über den Tod eines Freundes geführt hatte, der von einer Krankheit zermürbt schließlich aufgab und einsam starb. McMurrays Reaktion auf diese schmerzliche Nachricht war Widerstand: „Mann, ich liebe das Leben, auch wenn es mir Schmerzen bereitet. Das wurde schließlich der Albumtitel, weil viele meiner Songs bewusst oder unbewusst das Thema aufgegriffen haben“. Er nennt diese Songs „Lieder über Positivität“.