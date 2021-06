Dave McMurray – Flower Power meets Motown & Jazz

Mit einer leidenschaftlichen Ode an seine Heimatstadt Detroit gab2018 auf “” seinen Einstand bei Blue Note Records. Nun überrascht der Saxofonist auf dem Nachfolgealbum “” mit einer wunderbaren Hommage an die legendäre Jamband, die mit ihrem psychedelischen Rock ein musikalisches Flaggschiff der Flower-Power-Bewegung von San Francisco war. Mit einer Clique bekannter Detroiter Musiker interpretiert McMurray auf dem Album ikonische Grateful-Dead-Songs wie “”, “”, “”, “” und “” auf seine ganz eigene Art, indem er sie mit Elementen von Motown-Rhythm’n'Blues und -Soul sowie Jazz durchtränkt. Eine Paradebeispiel dafür ist das vonundgeschriebene Stück “”, das McMurray nun in einem Videoclip mit der einzigartigen, ebenfalls aus Detroit stammenden Sängerin Bettye LaVette vorstellt. Als Begleitband fungiert dabei Bob Weirs aktuelles Trio The Wolf Bros mit Blue-Note-Bossam Kontrabass undam Schlagzeug, das bei dieser Gelegenheit noch durch den Keyboarderund Gitarristverstärkt wurde. “Grateful Deadication” wird ambei Blue Note erscheinen.