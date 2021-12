Lebensecht – Curtis Stigers kündigt neues Album an

Das Album als signierte LP finden Sie exklusiv im JazzEcho-Store.

“Keep Me From The Cold” singt Curtis Stigers in einem Video, das sein am 25. Februar erscheinendes neues Album “This Life” ankündigt. Passend, betrachtet man die fallenden Dezember-Temperaturen. Aber es steckt mehr dahinter. “Den Song kenne ich doch”, dürften nicht wenige Hörer denken. Stimmt, denn Stigers covert sich hier sozusagen selbst. Zum ersten Mal war “Keep Me From The Cold” auf seinem zweiten Album “Time Was” (1995) zu hören, als Stigers noch als Pop-Star mit diversen Power-Hits fungierte.

Dass er seitdem einen optischen wie musikalischen Wechsel vorgenommen hat, ist bekannt. Die langen Haare fielen, die Pop-Balladen wichen Jazz, Blues und R&B. Stigers hat mit seiner neuen Musik neue Fans erobert, nicht wenige dürften dem Künstler aber seit seinem Durchbruch mit dem Hit “I Wonder Why”, längst ein Pop-Evergreen, die Treue gehalten haben. Für die alten wie die neuen Fans wird das kommende Album “This Life” eine freudige Überraschung sein, denn damit soll sich für den Sänger, Songwriter und Saxophonisten ein Kreis schließen. Im 30. Jahr seiner Karriere will er auf seine internationalen Erfolge wie “I Wonder Why” und “Never Saw A Miracle” sowie andere Songs, die ihm am Herzen liegen, zurückblicken und sie in der jazzigen, intimen Weise neu interpretieren, für die er heute bekannt ist. Da wird einem bei “Keep Me From The Cold” gleich doppelt warm ums Herz.