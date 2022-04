Jazzman oder Soulman? – Curtis Stigers für Bestenliste nominiert

Dass Curtis Stigers einst mit langen Haaren und Pop-Hits seine Weltkarriere startete, ist allgemein bekannt. Dass er seit einigen Jahren zu den besten internationalen Jazz- und R&B-Stimmen zählt, ist ebenso unumstritten. Das führt allerdings noch immer hier und da zu Verwirrung: ist er nun ein Jazz- oder Pop-Musiker?

Auf seinem neuen Album gelingt Stigers das Kunststück, seine beiden musikalischen Gesichter harmonisch zu verbinden, indem er seine Pop-Hits im Jazz-Gewand neu interpretiert. Aber wie bezeichnet man das nun? Die Zeitschrift AUDIO sortiert sein Album unter Jazz ein und nennt es einen “Glücksfall”. Auch das JAZZPODIUM fühlt sich zuständig und meint das Album wirkt “wie ein Hurrikan auf den Hörer”. Die GALORE hingegen betrachtet beide Aspekte und findet das Album einen “beeindruckenden Spagat aus Retro-Charme und zeitgemäßer Zugewandtheit”.

Und wo verorten jene das Album, die es am besten wissen müssten: die angesehene Jury des Preises der deutschen Schallplattenkritik? Die 153 Kritiker-Juroren haben auf ihrer aktuellen Longlist jene Alben nominiert, die für die nächste Bestenliste in Frage kommen. Darauf findet sich erfreulicherweise auch' “” – nominiert in der Kategorie “R&B, Soul und Hip-Hop” zusammen mit Künstlern wie Mary J. Blige, Snoop Dogg und Robert Glasper! Wir meinen: egal was auf der Schublade steht, was zählt ist der Inhalt.