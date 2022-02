Hausmusik – Curtis Stigers präsentiert “Songs From My Kitchen”

Curtis Stigers mit mehr als einem Hauch Selbstironie in der jüngsten Episode seiner Videoreihe “This is world-class entertainment, ladies and gentlemen, triple A showbiz right here”, verkündetemit mehr als einem Hauch Selbstironie in der jüngsten Episode seiner Videoreihe “Songs From My Kitchen” . Die sendet der Sänger, Songwriter und Saxofonist nun schon seit März 2021 jeden Mittwoch via Live-Stream aus seiner blitzblanken Küche rund um den Globus. Dabei hantiert er ebenso lässig wie virtuos mit kleinem Besteck, setzt neben seiner Stimme nur akustische Gitarren und gelegentlich für ein kurzes Solo das Saxofon ein.

Im Laufe eines pandemischen Jahres sind nun schon 36 kurzweilige Episoden zusammengekommen, in denen sich Curtis mit seinen drei Hunden präsentiert. Obwohl die Episoden ursprünglich nur 30 Minuten lang sein sollten, kratzen sie meist an der 1-Stunden-Grenze oder gehen gar über sie hinaus. Weil Curtis einfach nicht zu bremsen ist. Er plaudert über sich und seine Karriere, aber auch alte und neue Kollegen, schweift schon mal kurz ins Tagespolitische ab oder lässt sich einfach über Dinge aus, die ihm gerade in den (klugen) Kopf kommen. Und natürlich gibt es vor allem jede Menge Musik, live oder in kurzen Einspiel-Clips. Neben eigenen Songs aus seiner mittlerweile dreißig Jahre umspannenden Karriere interpretiert er regelmäßig Pop- und Bluesklassiker, die ihm besonders am Herzen und auf der Zunge liegen. Und erfüllt ohne zu Murren auch Wünsche von Fans.

Apropos Karriere: Zur Feier des 30-jährigen Jubiläums seines Debütalbums hat Curtis Stigers kürzlich ein neues Album mit dem treffenden Titel “This Life” fertigstellt, auf dem er seine gesamte Karriere noch einmal Revue passieren lässt. Dies tut er, indem er einige seiner markantesten Songs auf betont jazzige, bluesige Weise neu arrangierte und interpretierte. Das Album kommt am 25. Februar heraus. Gerade ist die zweite Single-Auskopplung “You’re All That Matters To Me” mit einem dazugehörigen Video-Clip erschienen. In dem Video, so meinte Curtis gerade fast schon ein bisschen verschämt in “Songs From My Kitchen”, ist er als “Ausdruckstänzer” zu bewundern. Um dann zu gestehen, dass er sich zur Auflockerung ein paar Drinks hinter die Binde hatte kippen müssen.

