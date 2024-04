Altermeister in Höchstform

Das Album “The Sky Will Still Be There Tomorrow” auf LP, als blaue Sonderedition und limitierte White Label LP, sowie weiteres von Blue Note finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Charles Lloyd scheint schier unerschöpflich zu sein. Nachdem der Saxofonist die Jazzwelt vor zwei Jahren mit einer Trilogie von Trio-Live-Alben begeistert hatte (“ Bill Frisell und Thomas Morgan, “Anthony Wilson sowie “Zakir Hussain), meldete er sich pünktlich zu seinem 86. Geburtstag am 15. März mit “The Sky Will Still Be There Tomorrow" zurück. Das erstaunliche Doppelalbum war seine erste Studioeinspielung seit dem 2017 entstandenen, aber erst 2020 erschienenen Album “Tone Poem”. Und die Reaktion der Kritiker – sowohl in den USA als auch hier in Deutschland und dem Rest der Welt – hätte kaum überschwänglicher ausfallen können. Wir haben ein paar Stimmen versammelt. Die musikalische Phantasie vonscheint schier unerschöpflich zu sein. Nachdem der Saxofonist die Jazzwelt vor zwei Jahren mit einer Trilogie von Trio-Live-Alben begeistert hatte (“ Trios: Chapel ” mitund, “ Trios: Ocean ” mit Gerald Clayton undsowie “ Trios: Sacred Thread ” mit Julian Lage und), meldete er sich pünktlich zu seinem 86. Geburtstag am 15. März mit “" zurück. Das erstaunliche Doppelalbum war seine erste Studioeinspielung seit dem 2017 entstandenen, aber erst 2020 erschienenen Album “”. Und die Reaktion der Kritiker – sowohl in den USA als auch hier in Deutschland und dem Rest der Welt – hätte kaum überschwänglicher ausfallen können. Wir haben ein paar Stimmen versammelt.

“Seit er vor zehn Jahren einen neuen Vertrag bei Blue Note unterschrieb, hat Lloyd einige seiner besten Arbeiten hervorgebracht. Das glorreiche ‘The Sky Will Still Be There Tomorrow’ ist ein Beispiel für sein Streben nach Brillanz in seiner späten Karriere… [eine] umfassende Erforschung der Schönheit.” (DownBeat, 4,5 Sterne)

“‘The Sky Will Be There Tomorrow’ breitet sich in aller Ruhe aus und schöpft aus den Klängen und Schwingungen eines ganzen Lebens. So kann sich die Power der Musik entspannt aufschwingen wie ein Adler, der sich in die Lüfte hochschraubt. […] ein Meisterwerk voller Wärme und fröhlichem wissendem Optimismus.” (Mauretta Heinzelmann, NDR Kultur, Jazzalbum der Woche)

“Sublime Tondichtungen, leidenschaftliche Huldigungen und traditionelle Spirituals mit einer All-Star-Band… sein stimmähnlicher Klang und sein intuitiver Austausch mit den Musikern seines Ensembles scheinen mit jedem exquisiten neuen Album mehr mit weniger zu vermitteln.” (The Guardian, 5 Sterne)

“Eines von Lloyds besten Alben.” (The Times, 5 Sterne)

“Den Himmel wird es auch morgen noch geben. Das klingt ziemlich beruhigend, denn diese Aussage lässt alles andere als nebensächlich erscheinen. Wer sich diese Gewissheit zu eigen gemacht hat, braucht keine Hektik, keine nervösen Aktionen und auch kein aufgeregtes Geschwätz oder Shitstorms. Die Gewissheit dieser Aussage führt bei Charles Lloyd zu einer Musik, deren innere Ruhe, Selbstgewissheit und Gelassenheit sich auf die Stimmung seiner Partner und damit auch der Zuhörenden überträgt.” (Werner Stiefle, Rondo Magazin)

“Wie immer strebt Lloyd nach Freiheit und Frieden. Mit diesem einnehmenden, durchweg spirituellen Werk hat er vielleicht beides gefunden… Nur wenige Künstler machen heute Musik mit dieser Kombination aus tiefer Emotion, Finesse und Farbe. Lloyd ist eine einzigartige Stimme, ein wahrer Schatz, der nun schon seit fast sechs Jahrzehnten eine Säule des Jazz ist.” (Glide Magazine)