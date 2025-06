„Belonging“ Live – Marsalis Plays Jarrett

Als Branford Marsalis Anfang dieses Jahres sein erstes Album beim neuen Label Blue Note Records ankündigte, waren hier und da Zweifler zu hören, die anmerkten, das Konzept sei nicht ganz risikolos: eine komplette Neuinterpretation von Keith Jarretts ECM-Klassiker „Belonging“, mit dem der amerikanische Pianist 1974 sein “European Quartet” mit Jan Garbarek, Palle Danielsson und Jon Christensen vorstellte.

Die Neuinterpretation des Repertoires durch Marsalis und die Musiker seines exzellenten Quartetts, Pianist Joey Calderazzo, Bassist Eric Revis und Schlagzeuger Justin Faulkner, überzeugte aber letztendlich nicht nur die Hörer, sondern auch die weltweite Musikpresse. Auch in Deutschland waren fast ausschließlich positive Bewertungen zu lesen. Der WESTFÄLISCHE ANZEIGER findet das Album „Mitreißend, Ohren öffnend“. AUDIO / STEREOPLAY ernannten das Album zur JAZZ-CD DES MONATS und schreiben, es sei „eine Verbeugung vor zeitlos großer Musik, aber auch eine Deutung… Sehr spannend im Vergleich!“.

Die JAZZTHETIK schreibt „Marsalis nähert sich den sechs Kompositionen von Jarrett mit Respekt und doch eigenem Blickwinkel an… Die große Achtung und das unglaubliche Interplay des Quartetts tun ein Übriges“. Die AACHENER ZEITUNG bewertet: „Die hoch entwickelte Musik klingt wie eine völlige Neuschreibung des Originals, wobei Branford Marsalis die Crème de la Crème der Jazzmusiker zur Seite steht… Gemeinsam tauchen sie tief in die Komplexität der Originalaufnahmen ein“. RONDO führt eine Einschränkung an, urteilt aber dennoch positiv: „Dass Branford Marsalis’ Version weniger aufwühlt als Keith Jarretts Original, fällt ins Feld der interpretatorischen Unterschiede und ändert nichts am hohen Niveau der Einspielung“.