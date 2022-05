Frisch preisgekrönt: Auftakt zum XJAZZ! Festival 2022

Erst vergangene Woche konnte das Berliner XJAZZ! Festival den Deutschen Jazzpreis in der Kategorie “Festival des Jahres” eintüten (weitere Gewinner waren u.a. Sons Of Kemet, Charles Lloyd & The Marvels sowie das Trickster Orchestra). Und schon jetzt können die Veranstalter mit der jüngsten Auflage des XJAZZ! Festivals beweisen, dass sie sich den Preis redlich verdient haben. Denn schon heute Abend, am 3. Mai, geht es in der Emmauskirche in Berlin-Kreuzberg u. a. mit einem Auftritt des deutschen Klarinetten-Veteranen Rolf Kühn los. Auf dem Programm stehen bis zum 8. Mai über 70 Veranstaltungen, die ganz Berlin mit Jazz und verwandten Klängen beschallen werden. Lokalen, nationalen und internationalen!

Y’All Don’t (Really) Care About Black Women” wurde sie 2021 in der Presse teils als “moderne Nina Simone” oder “Billie Holiday des 21. Jahrhunderts” gefeiert. Das Label ECM Records schickt aus seinem Talentstall das Shai Maestro Quartet und den Trompeter Avishai Cohen mit seiner furiosen israelischen Band Big Vicious (beide am 6. Mai um 18 Uhr respektive 22 Uhr in der Emmauskirche) sowie den Pianisten Eines der nicht gerade wenigen Highlights verspricht am 7. Mai ab 20 Uhr im Lido das Konzert der haitianisch-amerikanischen Sängerin und Multiinstrumentalistin Melanie Charles zu werden. Für ihr Verve-Debüt “” wurde sie 2021 in der Presse teils als “moderne Nina Simone” oder “Billie Holiday des 21. Jahrhunderts” gefeiert. Das Labelschickt aus seinem Talentstall dasund den Trompetermit seiner furiosen israelischen Band Big Vicious (beide am 6. Mai um 18 Uhr respektive 22 Uhr in der Emmauskirche) sowie den Pianisten Kit Downes (8. Mai um 15 Uhr ebenfalls in der Emmauskirche) an den Start.

Notierungswürdig sind aber sicher auch die angekündigten Auftritte von José James, Angel Bat David, Theo Croker, Nubya Garcia und der in München ansässigen Band Embryo, die ihre Karriere vor über 50 Jahren als Krautrock-Pionier begann und später zum Aushängeschild der Weltmusik mutierte.