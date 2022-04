Es gibt auch Grammy-Gewinner, die nicht Jon Batiste heißen

Der strahlendste Gewinner bei der gestrigen-Verleihung war sicherlich. Nachdem der Pianist, Sänger und Multiinstrumentalist in den vergangenen Jahren trotz dreier Nominierungen immer das Nachsehen hatte,Mehr erhielt dieses Jahr keiner! Doch Batiste war natürlich nicht der einzige, der sich über eine Auszeichnung freuen konnte. Schließlich wurden diese in insgesamt 86 Kategorien vergeben.Da ist zunächst einmal Arooj Aftab zu nennen, die gestern Nacht in Las Vegas Grammy-Geschichte schrieb. Die seit 2005 in Brooklyn lebende Vokalistin und Multiinstrumentalistin gewann mit “” als erste aus Pakistan stammende Künstlerin überhaupt einen Grammy, und zwar in der neuen Sparte “”. Das Stück ist von ihrem Album “ Vulture Prince ”, das zuerst bei New Amsterdam Records erschien und nun von Aroojs neuem Labelnoch einmal weltweit veröffentlicht wird. Arooj Aftab war außerdem als “” nominiert, zog in dieser Hauptkategorie aber den Kürzeren gegen Olivia Rodrigo.