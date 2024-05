Berauschend und verführerisch – die Königin der Nacht

Night Reign” hat sich nun auch die Sängerin und Songschreiberin Arooj Aftab, die für “Penn Badgley, den man als charmanten Serienmörder aus der Netflix-Serie “You” oder “Gossip Girl” kennt, hat Arooj verraten, was sie dazu inspirierte, das Thema Nacht auf “Night Reign” in den Mittelpunkt zu rücken. Einen Vorgeschmack auf dieses wahrlich traumhafte Album gibt der Song “Raat Ki Ran”, der bereits vor einer Woche als eSingle erschienen ist. Der Zauber der Nacht, sei er positiv oder eher negativ besetzt, ist in der Musik seit jeher ein Thema. Von den Nocturnes der Klassik über stimmungsvolle “After Hours”-Jazzalben bis hin zu Max Richters Erfolgsprojekt “Sleep”. Auf ihrem am 31. Mai erscheinenden neuen Album “” hat sich nun auch die Sängerin und Songschreiberin, die für “ Vulture Prince ” 2022 als erste pakistanischstämmige Künstlerin mit einem Grammy ausgezeichnet wurde, dieses schier unerschöpflichen und stets faszinierenden Themas angenommen. In einem zwanglosen und natürlich nächtlichen Gespräch mit dem Schauspieler, den man als charmanten Serienmörder aus der Netflix-Serie “” oder “” kennt, hatverraten, was sie dazu inspirierte, das Thema Nacht auf “” in den Mittelpunkt zu rücken. Einen Vorgeschmack auf dieses wahrlich traumhafte Album gibt der Song “Raat Ki Ran”, der bereits vor einer Woche als eSingle erschienen ist.

“Raat Ki Ran” ist eigentlich der Name eines nachtblühenden und berauschend duftenden Jasmins, der auch “Königin der Nacht” genannt wird. Der gleichnamige Song, so erläutert Arooj, “handelt von einer Person, deren Anziehungskraft, Magnetismus und Charisma durch eine schöne abendliche Gartenparty schwebt.” So betörend und unwiderstehlich eben wie der Duft dieses Jasmins. Die süße Melancholie dieses hypnotisierenden Liedes wurde auch wunderbar in dem stylishen, teils in Schwarz-Weiß, teils in Farbe gedrehten Video-Clip eingefangen, mit dem die Schauspielerin Tessa Thompson (“Creed”) ihr Debüt als Regisseurin gibt. Tessas Vater Marc Anthony Thompson (a.k.a. Chocolate Genius, Inc.) ist übrigens auf dem Album – neben Vijay Iyer, Moor Mother, Cautious Clay u.a.- einer von Aroojs musikalischen Gästen.

Konzerte: