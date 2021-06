Musik der Ruhe – Alice-Coltrane-Wiederentdeckung angekündigt

Dieses Album auf LP und weitere finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Sie war die musikalische und die Lebenspartnerin des großen John Coltrane, mit ihrer eigenen Musik ließ sie Grenzen des Jazz oft weit hinter sich. Heute ist Alice Coltrane erklärter Einfluss auf so diverse Künstler wie Flying Lotus, Kamasi Washington, Solange und Radiohead.

Am 16. Juli veröffentlicht das Impulse! Label, zusammen mit Ravi Coltrane, Sohn der Musikerin und John Coltranes, erstmals Aufnahmen der Künstlerin, die bislang nur wenige Ohren hören konnten. Mit dem 1982 aufgenommenen, erst jetzt in dieser Form und für ein breites Publikum zugänglichen Album “Kirtan: Turiya Sings”, erlebt man eine Alice Coltrane, die die spirituellen Elemente ihrer Musik so intensiv erfahrbar wie nie vorher gemacht hat. Die Songs sind Mantras, die ursprünglich nur auf Cassette für Mitglieder ihres Sai Anantam Ashram herausgegeben wurden.

Ravi Coltrane hat die verloren geglaubten Originalbänder der meditativen Aufnahmen für diese reguläre Erstveröffentlichung von damaligen Synthesizer- und Streicher-Overdubs befreit und so den puren Kern der Lieder freigelegt. “Kirtan: Turiya Sings” präsentiert allein Alice Coltranes Orgelspiel und Gesang, ein berührendes, eindringliches Werk, das keinen Hörer mit offenem Geist unberührt lassen dürfte.