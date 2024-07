Meister der musikalischen Schwerelosigkeit

Das Album auf CD, LP und als exklusive goldene Vinyl-Edition finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

“Footprints”-Quartett des im März 2023 gestorbenen Wayne Shorter. In Danilo Pérez (Klavier), John Patitucci (Bass) und Brian Blade (Schlagzeug) hatte der legendäre Saxofonist im Jahr 2000 die idealen Spielpartner gefunden. Obwohl sie allesamt selbst erfahrene Bandleader mit eigenen Projekten sind, gelang es Shorter das Quartett über annähernd zwanzig Jahre hinweg zusammenzuhalten. Gemeinsam tourten die vier Musiker, die auf geradezu telepathische Weise miteinander kommunizierten, immer wieder kreuz und quer durch die Welt. Bis sich der Saxofonist 2018 mit 85 Jahren aus gesundheitlichen Gründen von der Bühne verabschieden musste. Fünf Alben, die mit fünf Grammys ausgezeichnet wurden, nahm Wayne Shorter in diesem Zeitraum mit dem “Footprints”-Quartett auf: “Alegría” (2003), “Beyond The Sound Barrier” (2005), “Without A Net” (2013) und das epische Dreifachalbum “ Nur wenige andere Bands haben im 21. Jahrhundert auf das Jazzpublikum eine solch starke ausgeübt wie das”-des im März 2023 gestorbenen. In(Klavier),(Bass) und(Schlagzeug) hatte der legendäre Saxofonist im Jahr 2000 die idealen Spielpartner gefunden. Obwohl sie allesamt selbst erfahrene Bandleader mit eigenen Projekten sind, gelang es Shorter das Quartett über annähernd zwanzig Jahre hinweg zusammenzuhalten. Gemeinsam tourten die vier Musiker, die auf geradezu telepathische Weise miteinander kommunizierten, immer wieder kreuz und quer durch die Welt. Bis sich der Saxofonist 2018 mit 85 Jahren aus gesundheitlichen Gründen von der Bühne verabschieden musste. Fünf Alben, die mit fünf Grammys ausgezeichnet wurden, nahm Wayne Shorter in diesem Zeitraum mit dem “Footprints”-Quartett auf: “ Footprints Live! ” (2002), “” (2003), “” (2005), “” (2013) und das epische Dreifachalbum “ Emanon ” (2018).

Die letzten Monate vor seinem Tod verbrachte der Saxofonist damit, in seinem Tonarchiv nach unveröffentlichten Perlen zu suchen. Und er fand nicht wenige. Sie werden nun nach und nach in einer Serie unter dem Obertitel “Celebration” herausgebracht werden. Zum Auftakt erscheint am 26. August “Celebration, Volume 1: Stockholm 2014” als Doppelalbum auf CD, Vinyl und digital. Es ist der beinahe 90-minütige Mitschnitt eines atemberaubenden Konzerts mit dem “Footprints”-Quartett.

Einen ersten Vorgeschmack auf das höchst Grammy-verdächtige Album gibt es aber schon jetzt: eine traumhaft elegische Interpretation des Stücks “Edge Of The World (End Title)”, das der New Yorker Filmkomponist Arthur B. Rubinstein (nicht zu verwechseln mit dem klassischen Pianisten fast gleichen Namens) 1983 als Abspannthema für den Hollywood-Thriller “WarGames” geschrieben hatte.