Vom Jazzgeiger zum Weltstar – Helmut-Zacharias-Biografie erschienen

Warum die Violine in der populären Musik so selten anzutreffen ist, darüber kann man nur mutmaßen. Liegt es daran, dass das Instrument vor allen Dingen mit der Klassischen Musik assoziiert wird? Oder an der technischen Finesse, die es braucht, das Instrument zu meistern? Sieht man einmal von sporadischen Ausflügen klassischer Violinisten in den Bereich der Pop-Musik ab, sind es vor allen Dingen Swing- und Jazz-Geiger wie Joe Venuti, Stéphane Grappelli und Jean-Luc Ponty, die das Instrument in die populäre Musik getragen haben. Swing und Jazz spielten auch eine maßgebliche Rolle in der Karriere von Helmut Zacharias, dem einzigen "Pop-Geiger“ von Weltgeltung.

Wie so oft stand jedoch auch bei ihm die Klassische Musik am Anfang. Zacharias wurde 1920 in Berlin in ein musikalisches Elternhaus geboren. Seine Mutter war Konzertsängerin, sein Vater Geiger und Komponist. Der drückte dem Zweieinhalbjährigen eine Kindergeige in die Hand, auf der der kleine Helmut schon bald fehlerfrei "Hänschen klein“ spielte. Wenige Jahre später trat er bereits mit seinem Vater auf und war 1931 zum ersten Mal als Solist eines Mozart-Violinkonzertes im Radio zu hören. Eine Laufbahn in der Klassischen Musik schien vor Helmut Zacharias zu liegen, die er allerdings als junger Mann durch seine Liebe zum in der NS-Zeit verpönten Swing in andere Bahnen leitete.

1941 nahm er seine erste Schallplatte unter eigenem Namen beim Odeon-Label auf, in den darauffolgenden Jahren entstanden für Brunswick zahlreiche Swing-Titel. Ende der 1940er Jahre gewann Zacharias, inzwischen zum Beinamen “Hot-Geiger Nr. 1“ gekommen, den Jazz-Poll des AFN Frankfurt als bester Jazz-Violinist, bevor er sich mit einem Polydor-Schallplattenvertrag in der Tasche zu Beginn der 1950er Jahre mehr und mehr in Richtung Unterhaltungsmusik orientierte und im Zuge dessen eine Weltkarriere einschlug. Seine erfolgreichen Electrola-Aufnahmen der Sechziger und Siebziger Jahre erschienen vor etwas über einem Jahr innerhalb der Reihe BIG BOX als 5-CD-Set.

”Vom Jazzgeiger zum Weltstar“ hieß eine Ausstellung, die 2022 in Hamburg zu sehen war. Der Kurator Andreas Jakubczik hat jetzt unter demselben Titel eine hochinteressante Buch-Biografie des Musikers veröffentlicht. Der bekannte Swing-Experte Gerhard Klußmeier hatte einen Vortrag zur Ausstellungseröffnung beigetragen und die Veröffentlichung des reichhaltigen Materials in Buchform angeregt. Autor Jakubczik ist nicht nur profunder Kenner des Werkes von Helmut Zacharias, sondern als Sologeiger in der Hamburger Band Duke & Dukies selbst als Gypsy-Jazz-Violinist hervorgetreten.

Der Klappentext des Buches macht wie folgt Appetit auf das Werk: Die vorliegende Monografie ist die erste, die sich dem Geiger und Allroundmusiker Helmut Zacharias widmet. Zacharias’ facettenreiches Werk war ein Spiegel seiner Zeit und zugleich zukunftsweisend. Älteren Generationen noch als Fernsehstar der Wirtschaftswunderjahre bekannt, überbrückte Zacharias musikalische Welten – als Jazzmusiker mit klassischer Handschrift und als Leiter unterschiedlicher Ensembles zwischen Bebop, Tanzmusik und modernem Pop. Sein Anliegen: Jazz und "U-Musik“ einander wieder näher zu bringen. Sein Talent: als Geiger in allen diesen Welten zuhause zu sein.

Das Buch beleuchtet Zacharias’ ungewöhnlichen Weg von der Klassik zum Jazz in NS- und Kriegszeiten sowie die Zwänge, denen er als “Zaubergeiger“ in der Musikindustrie der Nachkriegs-BRD parallel zu seinem Welterfolg ausgesetzt war. Gezeigt wird, wie Zacharias sich kreative Freiräume erkämpfte, innovative musikalische Werke schuf und Impulse setzte. Die in vier Themenblöcke gegliederte Darstellung wird durch teils erstmalig veröffentlichte Fotos und Originaldokumente reich bebildert. Eine detaillierte Diskografie, historisch-biografische Zeitleisten, Übersichten seiner Film- und Fernsehauftritte und, nicht zu vergessen, seiner zahlreichen Auszeichnungen runden das ansprechend gestaltete und informative Porträt einer prägenden Persönlichkeit der deutschen Musikgeschichte ab.