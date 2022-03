Ungefiltert und ohne Fesseln: ein vor positiver Energie strotzendes Comeback

Mit “” istim vergangenen Jahr der ganz große Überraschungswurf gelungen. Das Album wurde für unglaubliche elf Grammys nominiert und brachte eine Reihe von radiotauglichen Hits hervor. Jetzt schickt sich in Person von Trombone Shorty ein weiterer Musiker aus New Orleans an, es ihm mit seinem neuen Album “” gleichzutun. Wie Batiste ist Shorty von Haus aus zwar Jazzer, schöpft aber ebenso vorurteilsfrei aus dem Vollen des musikalischen und kulturellen Schmelztiegels New Orleans. Und wie Batiste beschränkt sich Shorty nicht auf sein Hauptinstrument (die Posaune), sondern tritt auch als vielseitiger Sänger und Multiinstrumentalist in Erscheinung. Auf “”, seinem ersten Album in fünf Jahren, hat Shorty nun so ziemlich alles in den Topf geworfen, was New Orleans stilistisch zu bieten hat: von Funk, Blues-Rock, Soul und Rhythm’n’Blues über Hip-Hop, Gospel, Second-Line-Grooves und Latin bis hin zu psychedelischen Klängen. Und ja, ein bisschen Jazz hat er natürlich auch noch darunter gerührt.