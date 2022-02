Red Ballon – Einladung zum neuen TATB-Album

Diese LP und weitere finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Zurzeit läuft es rund für Tank And The Bangas: mit einer Grammy-Nominierung als “Best New Artist” in der Tasche haben sie gerade ihr drittes Studioalbum “Red Balloon” aufgenommen, das am 13. Mai auf Verve Forecast erscheint. Wer bereits das Glück hatte, die Band live zu erleben, dürfte ihr eh schon verfallen sein. Auf den Rest der Menschheit legen es die vier Amerikaner jetzt mit “Red Balloon” an.

“No ID” heißt die erste Single aus dem Album, ein slicker Funk-Ohrwurm mit einer Prise Jazz, der auch vom großen Quincy Jones in seiner besten Zeit stammen könnte. “You keep on knocking but I won’t let you in, you read the sign before I’m not open, you cannot browse my aisles I’m not open, and furthermore you need to show ID”, singt Tarriona “Tank” Ball da, aber der Videoclip nimmt einen mit auf eine sehr relaxte Party, bei der keiner draußen bleibt.