Konzert-Tipp – Die elektrifizierendste und eklektischste Band von New Orleans

“Während der Begriff ‘magisch’ oft klischeehaft gebraucht und viel zu leichtfertig verwendet wird, ist er für Tank and the Bangas absolut zutreffend,”, schrieb das kanadische Musik- und Entertainment-Magazin Exclaim! im Mai anlässlich der Veröffentlichung von “Red Balloon”. “Egal, ob man die Fusionband aus New Orleans 2017 durch den Tiny Desk Contest von NPR kennengelernt hat oder 2019 durch ihr Major-Label-Debüt ‘Green Balloon’, so viel ist sofort klar und durchweg wahr: Ihre Energie ist ansteckend.” Und das gilt natürlich noch umso mehr für die berühmt-berüchtigten Live-Auftritte vor Publikum, wenn Tarriona “Tank” Ball und ihre Mannen völlig entfesselt zur Sache gehen.

Berlin. Das Konzert in Berlin ist übrigens kostenlos. Interessierte müssen sich nur vorher auf Eventbrite registrieren, da die Tickets limitiert sind. Also nix wie hin! Jetzt gibt es wieder einmal Gelegenheit, die Band bei zwei Shows in Deutschland hautnah zu erleben: am 23. August spielen Tank and the Bangas im Musikpavillion des Frankfurter Palmengartens und am darauffolgenden Tag im Rahmen des Kultursommers bei der PxP Block Party im Innenhof des Student Hotel. Das Konzert in Berlin ist übrigens kostenlos. Interessierte müssen sich nur vorher auf Eventbrite registrieren, da die Tickets limitiert sind. Also nix wie hin!