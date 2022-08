Komet angekündigt – neues Album im Anrauschen

Das Album „Hyper-Dimensional Expansion Beam“ als LP und in exklusiver Sonderedition in transparentem Vinyl finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Kürzlich ließ Shabaka Hutchings verlauten, dass er die Band Sons Of Kemet ruhen lässt, um sich mehr um sein für den britischen Mercury-Prize-nominiertes Synth-Saxofon-Drum-Trio The Comet Is Coming zu kümmern, bestehend aus seiner Wenigkeit am Saxofon plus DANALOGUE (Dan Leavers) an Percussion, Roland SH−09, Roland Juno−60, Roland SH−101 und Moog Sub Phatty, sowie BETAMAX (Max Hallett) an Drums, Percussion, Roland TR−808 und JHS Pro-Rhythm. Die drei haben mit ihrer einzigartigen Mischung aus Synthesizer-Sounds der 80er, Saxofon und Schlagzeug, gespickt mit Punkrock, Jazz-Blasts und Dancefloor-Trance schon reichlich Fans gewonnen.

Für ihr am 23.September erscheinendes viertes Album „Hyper-Dimensional Expansion Beam“ ging das Trio diesmal in Peter Gabriels versteckt auf dem Land gelegenes Real-World-Studio. Zusammen mit ihrem langjährigen Toningenieur Kristian Craig Robinson unterzogen sie sich einem viertägigen Aufnahme-Marathon, angetrieben wie immer von Intuition, Können und Improvisation. Die erste Auskopplung aus dem Werk, der spacige Track „CODE“, gibt einen Eindruck von dem was den Hörer diesmal erwartet.

LIVE 2022