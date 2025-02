Regener Pappik Busch veröffentlichen neuen Song “Chamisso Square” und kündigen neues Album “Field Of Lights” an

Am 28. März 2025 erscheint »Field of Lights«, das dritte Album von REGENER PAPPIK BUSCH. Das Jazz-Trio verschiebt den Schwerpunkt seines Repertoires mit diesem neuen Album in Richtung Cool Jazz und Post Bop und stellt erstmals drei eigene Stücke vor. Heute ist der Song “Chamisso Square” pünktlich zum Pre-Order-Start erschienen. Im April und September 2025 gehen REGENER PAPPIK BUSCH auf Konzerttournee.





REGENER PAPPIK BUSCH live:

15.4.2025 Köln, Kulturkirche

16.4.2025 Frankfurt/Main, Clara Schumann Saal

17.4.2025 Stuttgart, Theaterhaus, Jazz Festival

12.9.2025 Dresden, Filmtheater Schauburg

13.9.2025 Glauchau, Stadttheater

14.9.2025 Dortmund, Domizil

16.9.2025 Osnabrück, Lagerhalle

17.9.2025 Hamburg, Fabrik

18.9.2025 Bremen, Die Glocke (Kleiner Saal)

19.9.2025 Bielefeld, Foyer Oetker Halle







Regener Pappik Busch – Chamisso Square

Das neue Album „Field Of Lights” kann hier vorbestellt werden: