Zum Gedenken an Ralph Towner, 1940–2026

Ralph Towner, 1940 in der Kleinstadt Chehalis im US-Bundesstaat Washington geboren, wuchs in einer musikalischen Familie auf und lernte im Alter von drei Jahren Klavierspielen. Er studierte zunächst in den USA klassisches Klavier und Komposition, bevor er in den 1960er Jahren ein weiteres Studium der klassischen Gitarre an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien absolvierte. Ende der 1960er Jahre begann er seine Karriere in New York, wo er als von Bill Evans stark beeinflusster freischaffender Pianist und Gitarrist mit unterschiedlichsten Größen wie dem Trompeter Freddie Hubbard und dem Singer-Songwriter Tim Hardin zusammenarbeitete. Nach einem Zwischenspiel im Ensemble des Weltmusikpioniers Paul Winter gründete er 1970 mit Paul McCandless, Glen Moore und Collin Walcott die kammermusikalische Fusion-Gruppe Oregon, mit der er in den 1980er Jahren auch drei Alben für ECM Records aufnahm. Towner selbst gab 1973 mit dem Album “Trios/Solos”, an dem als Gäste seine damaligen Oregon-Kollegen mitwirkten, sein Debüt bei dem Münchner Label. Zu den zahlreichen Aufnahmen, die er für ECM Records machte, gehören Soloalben, Duo-Projekte (mit John Abercrombie, Gary Peacock, Gary Burton und Paolo Fresu) sowie Einspielungen mit Bands unter seiner Leitung, darunter das beliebte Solstice-Quartett mit Jan Garbarek, Eberhard Weber und Jon Christensen. Darüber hinaus wirkte er auch auf Alben von Keith Jarrett, Jan Garbarek, Kenny Wheeler und Egberto Gismonti mit und war Gastmusiker bei der Gruppe Azimuth.

Als Instrumentalist hatte Towner eine eigene Sprache für seine klassische und seine zwölfsaitige Gitarre entwickelt. Er selbst beschrieb seine Herangehensweise an die Gitarre einmal als “pianistisch: mein Gehirn will Zugang zu all diesen Noten auf einmal haben.” Als Komponist kombinierte er barocke Kontrapunktik mit von brasilianischer Musik und der Jazztradition inspirierten Rhythmen und Melodien. Außerdem verfolgte er einen sehr persönlichen Ansatz bei der harmonischen und melodischen Entwicklung seiner Musik. Während er sich bei einigen Aufnahmen ganz aufs Spielen der klassischen und zwölfsaitigen Gitarre konzentrierte, griff der Multiinstrumentalist auf anderen Alben zur Erweiterung der Klangfarben und Ausdrucksmöglichkeiten auch auf Klavier, Synthesizer, Perkussion, Trompete und Waldhorn zurück.

Das letzte neue Album, das Ralph Towner bei ECM Records veröffentlichte, war im März 2023 das Soloalbum “At First Light”. Darauf präsentierte er nicht nur acht eigene Kompositionen, sondern interpretierte zudem drei Jazzstandards auf der klassischen Gitarre. Zwei Tage vor Towners Tod erschien in der “Luminessence”-Serie von ECM zum ersten Mal das Album “Oracle” auf Vinyl, das er 1994 im Duo mit dem Kontrabassisten Gary Peacock eingespielt hatte. Ralph Towner, der seit den 1990er Jahren in Italien lebte und mit der italienischen Schauspielerin Mariella Lo Sardo verheiratet war, ist am 18. Januar 2026 im Alter von 85 Jahren in Rom verstorben.