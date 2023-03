Peter One – Comeback im US-Exil

Im Mai veröffentlicht das Verve-Forecast-Label mit „Come Back To Me“ das ungewöhnliche Comeback-Album von Peter One, der in den 1980er Jahren ein Folk- und Countrymusik-Star in Westafrika war. Mit seinem Gesangspartner Jess Sah Bi spielte er in ausverkauften Arenen und erreichte mit TV- und Radioshows ein für hiesige Verhältnisse riesiges Publikum. 1985 nahmen Peter One und Jess Sah Bi ihr Debütalbum „Our Garden Needs Its Flowers“ auf, das beiden Musiker weiteren Ruhm im Großraum Westafrika einbrachte.

Anfang der 1990er Jahre entschied sich Peter One, in die USA auszuwandern um dort seine Musikkarriere voranzutreiben, die dort allerdings einen Rückschlag erlitt. Unter dem Eindruck der Krise des Musikgeschäftes und der hohen amerikanischen Lebenshaltungskosten entschied sich er für einen „Brotjob“ in der Krankenpflege, schrieb allerdings weiterhin Songs und spielte Gitarre.

Seine ehemalige Berühmtheit und seine Musik holten ihn auch in den USA allerdings wieder ein, als ein auf afrikanische Musik spezialisiertes Label dort 2018 das 1985er-Album neu auflegte. Es wurde mit Begeisterung aufgenommen und führte zur schrittweisen Wiederentdeckung von Peter One und seiner Musik.

Mit „Come Back To Me“, seinem Debüt auf Verve Forecast, erscheint am 5. Mai nun das offizielle Comeback-Album von Peter One, mit eingängigen neuen Songs zwischen Folk-Pop und World Music, gesungen auf Englisch, Französisch und Peters afrikanischer Muttersprache.