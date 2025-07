Neues Tastentalent – Paul-Cornish-Album bei Blue Note angekündigt

Neuestes Signing bei Blue Note Records ist der in Houston geborene und in Los Angeles lebende Pianist und Komponist Paul Cornish. Derzeit ist er Mitglied von Joshua Redmans aktueller Band, tourte im vergangenen Jahr mit dem Saxophonisten um die Welt und ist auf seinem aktuellen Album „Words Fall Short“ zu hören.

“You’re Exaggerating!” heißt Cornishs am 22. August erscheinendes Debütalbum, auf dem er neun kompositorisch hochspannende Originale präsentieren wird. Im Trio zusammen mit Bassist Joshua Crumbly und Drummer Jonathan Pinson erweist er sich zudem als Pianist von ungewöhnlicher Klasse. Das Album vermag zugleich durch die melodisch überragenden Kompositionen als auch die mal verhaltene, mal rasante Exekution der Musiker zu überzeugen.

„Blue Note Records hat nicht nur mir, sondern auch meiner Heimatstadt Houston, Texas, viel bedeutet“, sagt Cornish. „Ich bin dankbar für die Möglichkeit, dieses Erbe fortzuführen und einen Teil dazu beizutragen.“ Blue Note-Präsident Don Was fügt hinzu: „Wenn man Paul Cornishs neues Album hört und die Nuancen seines Spiels analysiert, wird man feststellen, dass er einer der innovativsten Pianisten der letzten Zeit ist – mit einer musikalischen Handschrift, die beeindruckender ist als der JPMorgan Tower in Houston. Die Blue Note-Tradition begann vor 86 Jahren mit großartigen Jazzpianisten, und Paul ist der nächste Vertreter dieses Erbes.“

Paul Cornish stammt aus Houston, Texas, wo er die renommierte High School for the Performing and Visual Arts besuchte, zu deren Absolventen auch Jazzgrößen wie Jason Moran, Robert Glasper, Eric Harland, Kendrick Scott, Chris Dave, Walter Smith III, James Francies und andere gehören. Cornish war eines von sieben jazz prodigies weltweit, die mit einem Vollstipendium für das angesehene Herbie Hancock Institute of Jazz an der UCLA ausgewählt wurden, wo er seinen Master-Abschluss machte. Er war Finalist bei den American Pianists Awards 2023 und der Herbie Hancock International Jazz Piano Competition. Cornish ist weltweit mit so namhaften Künstlern wie Joshua Redman, Louis Cole, Mark Guiliana, HAIM, Snoh ​​Aalegra, Terrace Martin, Kanye West und vielen anderen aufgetreten.