Conte alla Kino – Scala-Konzert auf der Leinwand

Das Album auf LP und vieles mehr finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Paolo Conte kommt ins Kino! Das ist für seine deutschen Fans eine gute Nachricht, hat er sich doch hierzulande auf den Konzertbühnen rar gemacht. Der am 15.8. in den deutschen Filmtheatern gestartete Film “Paolo Conte alla Scala” ist nichts anderes als der komplette Mittschnitt seines inzwischen schon fast legendär zu bezeichnenden Konzertes vom 19. Februar 2023 im Teatro alla Scala in Mailand. Zum ersten Mal überhaupt hatte das berühmteste Opernhaus der Welt einem nicht klassischen Musiker einen Auftritt gewährt, und damit zunächst einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.

Das außergewöhnliche und einmalige Konzert wurde natürlich dennoch zu einem rauschenden Erfolg, der in dem Dokumentarfilm von Regisseur Giorgio Testi in Gänze nachzuerleben ist. Mit interessanten Aufnahmen von Proben und Backstage-Momenten zeigt er den öffentlichkeitsscheuen Künstler zudem so nah wie selten. Darüber hinaus erzählt Conte über sich und seine besondere Beziehung zur Musik.

Nachdem “Paolo Conte alla Scala” zunächst am 15.12. 2023 als elegant ausgestattete Doppel-CD + Doppel-LP mit Poster erschien und später auch auf den digitalen Plattformen nachfolgte, ist der Kinofilm jetzt das unmittelbarste “Conte alla Scala”-Erlebnis.

Regisseur Giorgio Testi hat bereits mit einer ganzen Reihe von Musikvideos und Musikfilmen brilliert, seine Arbeiten wurden für Grammys (Blur „Live in Hyde Park“) und Emmys („Harry Potter 20th Anniversary „Return to Hogwarts“) nominiert und haben an prestigeträchtigen Festivals teilgenommen. In den letzten 15 Jahren hat Testi mit einigen der ikonischsten Künstlern der Welt zusammengearbeitet, darunter den Rolling Stones, The Killers, Gorillaz, Andrea Bocelli, Amy Winehouse und The 1975, um nur einige zu nennen.