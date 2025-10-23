Motion Teil Zwei – Out Of/Into kündigen neues Album an

Als The Blue Note Quintet hatten Gerald Clayton, Immanuel Wilkins, Joel Ross, Kendrick Scott und Matt Brewer im letzten Jahr zunächst in den USA zum 85. Label-Jubiläum getourt, dann veröffentlichten sie im selben Jahr unter neuem Bandnamen Out Of/Into das Album „motion I“, das Blue-Note-Fans und Medien voll überzeugte. DownBeat lobte, wie das Quintett „neue Dimensionen des Post-Bop, üppige Melodien, kraftvolle Improvisation und dynamische Musikalität erkundet“. MOJO schwärmte: „Das vitale Quintett verbindet Gerald Claytons malerisches Klavier mit Immanuel Wilkins‘ kraftvollem Altsaxofon und der berauschenden Melodik des Vibraphonisten Joel Ross, verstärkt durch Kendrick Scotts raffiniertes Schlagzeug und Matt Brewers filigranen Bass. Sie bewegen sich frei umeinander und zeichnen musikalische Bilder voller Weite und Anmut“.

“Blue Note war all die Jahre ein wunderbares Zuhause für die Community, für unglaubliche Musiker, für die Kreativität”, sagte der Musical Director der Band, der sechsfach Grammy-nominierte Gerald Clayton anlässlich der Veröffentlichung des ersten Albums. "Man kann nicht anders, als an all die Meister und Helden zu denken, denen man als junger Mensch zugehört hat. Die Chance, ihnen Tribut zu zollen und zu versuchen, etwas von dieser Essenz weiterzutragen, ist eine riesige Ehre“.

Für den 5. Dezember haben die fünf Musiker jetzt einen Nachfolger ihres Debütalbums angekündigt, „motion II“, mit weiterer Musik aus den gleichen inspirierten Studiosessions, die 2024 während der Jubiläumstournee der Band stattfanden. Das Set präsentiert sechs Originale aus der Feder der Bandmitglieder, die nachdrücklich in die Zukunft des Jazz weisen, darunter den Leadtrack „Brothers In Arms“ von Immanuel Wilkins, der als erste digitale Single ausgekoppelt wurde. Jede Komposition wurde bei den fast 40 Live-Auftritten in einigen der besten Konzertsäle des Landes gründlich erkundet und weiterentwickelt.

„Nach so langer Zeit auf US-Tour ist es wirklich schön, mit der Musik jetzt die ganze Welt erreichen zu können“, sagt Immanuel Wilkins. John Clayton fügt hinzu: „Wir haben uns gegenseitig dazu angetrieben, jeden Abend weiterzugehen. Im Laufe von zwei Monaten hat sich die Musik auf der Bühne in alle Richtungen entwickelt. Sie wurde sowohl ‚tighter‘ als auch lockerer“.