Sommer-Duett und Sommer-Konzerte – Norah Jones kommt nach Deutschland

Sommer-Flirt des Jahres könnte der gerade veröffentlichte Ohrwurm “Summertime Blue” von Norah Jones und John Legend werden.

Für den haben sich zwei Größen der US-Musikszene zusammengetan, die man bislang noch nie zusammen gehört hat. Norahs laszive Stimme und das lässig-raue Organ von Legend harmonieren so gut, dass man sich fragt, warum die beiden hochdekorierten Künstler (insgesamt 23 GRAMMY Awards) hier zum ersten Mal kollaborieren.

Wie viele Glückstreffer kam auch dieser durch einen Zufall zustande: Norah Jones arbeitete für ein Projekt mit Produzent Gregg Wattenberg zusammen. „Als ich erfuhr, dass er auch mit John zusammenarbeitet, war ich total begeistert, weil ich ihn schon immer bewundert habe. Aber unsere Wege hatten sich noch nie gekreuzt“, erzählt Jones. „Als Gregg dann vorschlug, wir sollten zusammen einen Song schreiben, habe ich die Chance sofort ergriffen. John hat uns in sein Studio in L.A. eingeladen, und wir hatten viel Spaß beim Aufnehmen und Abhängen.“

„Was für ein perfekter Start in den Sommer!“, schwärmt John Legend. „Ich fühle mich geehrt, mit Norah diese Aufnahme gemacht haben zu dürfen. Ich bin schon so lange ein Fan“. Fan trifft Fan, und das hört man dem Titel auch an, den beide Künstler auch gemeinsam geschrieben haben. Jones ist darauf am Klavier zu hören, Produzent und Co-Autor Gregg Wattenberg an der Gitarre, Josh Lattanzi am Bass, Shawn Pelton am Schlagzeug, abgerundet von einem dezenten Streicharrangement aus der Feder von Dave Eggar.

Vielleicht wird Jones den neuen Song neben Titeln aus ihrem aktuellen Album “Visions” auch auf ihren beiden Deutschlandkonzerten im Juli spielen. Zumindest das im Hamburger Stadtpark dürfte bei guter Wetterlage entspannte „Summertime Vibes“ haben.

NORAH JONES – 2025 GERMANY: