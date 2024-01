Norah rennt – erste Single aus kommendem Norah-Jones-Album

Das neue Album “Visions” als exklusive signierte farbige Vinyl-Edition und mehr von Norah Jones finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Offiziell beginnt der Frühling zwar erst am 20. März, aber Norah Jones wird ihn dieses Jahr bereits zwei Wochen früher einläuten, denn am 8. März erscheint ihr neues Studioalbum “Visions”. Das verspricht eine Norah Jones in Bestform, sanft rockend und groovend, mit zwölf hervorragenden Songs, die um neu gefundene spirituelle Freiheit kreisen. Man kann das Album als das Yang zum Yin von “Pick Me Up Off The Floor” betrachten, Jones' letztem Studio-Album, das zu Beginn des Corona-Lockdowns im Jahr 2020 veröffentlicht wurde und viele der dunkleren Emotionen jener Zeit aufgriff.

“Ich habe das Album ‘Visions’ genannt, weil mir viele der Ideen mitten in der Nacht oder in dem Moment kurz vor dem Schlafengehen gekommen sind”, erzählt Norah. “Und in einem solchen Augenblick entstand auch ‘Running’. Die meisten Songs sind auf dieselbe Art und Weise zustande gekommen: Ich spielte Klavier oder Gitarre, Leon Michels saß am Schlagzeug und wir jammten einfach drauflos. Ich mag diese Ungeschliffenheit, die es im Zusammenspiel zwischen Leon und mir gibt. Die Aufnahmen haben ein bisschen eine Art Garage-Sound, sind aber andererseits auch gefühlvoll und soulig.”

“Visions” ist die bisherige Kulmination von Norahs 2021 begonnenen Zusammenarbeit mit Leon Michels. Der Produzent und Multiinstrumentalist (u.a. Saxofonist bei Sharon Jones & The Dap-Kings) gehört seit über 20 Jahren zu den führenden Köpfen der New Yorker Retro-Soul- und Funk-Szene. Den Großteil der zwölf Songs von “Visions” haben beide nicht nur gemeinsam geschrieben, sondern als multiinstrumentales Gespann auch im Duo aufgenommen. Lediglich bei einigen Titeln erhielten sie Verstärkung durch Brian Blade, Jesse Murphy, Dave Guy und Homer Steinweiss.