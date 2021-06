Live-Stream-Konzert von Norah Jones und ihrer Killer-Band

Das Album auf CD & LP und weitere von Norah Jones finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Norah Jones, die mit Leib und Seele Musikerin ist, gibt es kaum etwas Besseres und Stimulierenderes, als mit Gleichgesinnten auf einer Bühne oder im selben Studio zu stehen. Als sie im Juni 2020 ihr siebtes Studioalbum “Pick Me Me Up Off The Floor” veröffentlichte, konnte sie mit dem Programm wegen der Corona-Pandemie nicht wie ursprünglich geplant auf Tournee gehen. Ihre Fans (und auch sich selbst) tröstete sie darüber zunächst mit einer Reihe von Solokonzerten hinweg, die sie unter dem Titel “12. Juni im Irving Plaza in New York, von wo aus es über die Plattform Für Menschen wie, die mit Leib und Seele Musikerin ist, gibt es kaum etwas Besseres und Stimulierenderes, als mit Gleichgesinnten auf einer Bühne oder im selben Studio zu stehen. Als sie im Juni 2020 ihr siebtes Studioalbum” veröffentlichte, konnte sie mit dem Programm wegen der Corona-Pandemie nicht wie ursprünglich geplant auf Tournee gehen. Ihre Fans (und auch sich selbst) tröstete sie darüber zunächst mit einer Reihe von Solokonzerten hinweg, die sie unter dem Titel “ Norah Jones Live At Home ” über ihre Facebook-Seite und einen eigenen YouTube-Kanal verbreitete. Anfang April 2021 brachte sie mit “ 'Til We Meet Again ” dann ihr erstes richtiges Live-Album heraus, das fantastische Konzertaufnahmen aus einer besseren, prä-pandemischen Zeit bot. Aber erst jetzt kann Norah ihre aktuelle Band wieder zusammentrommeln, um nach einer mehr als einjährigen Zwangspause endlich wieder ein gemeinsames Konzert zu geben. Stattfinden wird es amim Irving Plaza in New York, von wo aus es über die Plattform Veeps per Live-Stream in die ganze Welt übertragen wird. Die virtuellen Tickets kosten im Vorverkauf $15 und berechtigen dazu, das Konzert auch noch in den folgenden 24 Stunden per Video on Demand zu erleben. Einen Teil aus dem Erlös des Ticketverkaufs spendet Norah übrigens Crew Nation, einem globalen Hilfsfonds für Live-Musik-Crews.

Aus ihrer Vorfreude über das bevorstehende Konzert macht Norah Jones keinen Hehl: “Da ich nach der Veröffentlichung von 'Pick Me Up Off The Floor’ im letzten Jahr nicht auf Tour gehen konnte, freue ich mich irrsinnig darauf, die Songs zum einjährigen Jubiläum des Albums endlich mit einer Killer-Band live zu spielen!” Begleitet wird sie bei dem Auftritt von Schlagzeuger Brian Blade und Violinist Mazz Swift, die beide auch an der Einspielung von “Pick Me Me Up Off The Floor” beteiligt waren, sowie dem Bassisten und Gitarristen Tony Scherr, der schon seit zwanzig Jahren zu Norahs Entourage gehört.