Little Broken Hearts – Deluxe Edition zum Jubiläum

2001 debütierte Norah Jones mit dem inzwischen klassischen Album „Come Away With Me“, das auf ganz eigene Art Jazz, Pop, Blues und einen Hauch von Country verschmolz, und es zu mehrfachem Platinstatus und mehreren Grammy-Auszeichnungen brachte. Norah Jones, die es fast über Nacht zu Weltruhm gebracht hatte, hielt in den kommenden Jahren nicht sklavisch an dem Erfolgskonzept fest, sondern erprobte sich immer wieder, zur Freude ihrer Fans, an unterschiedlichen Sounds und Stilen.

Zwischen den drei weiteren Hit-Alben „Feels Like Home“, „Not Too Late“ und „The Fall“ gründete sie beispielsweise zuerst das Country-Quintett The Little Willies und später ein rein weibliches Country-Trio, Puss N Boots. 2011 experimentierte sie erneut und trat als Gastsängerin auf dem Album „Rome“ von Danger Mouse und Daniele Luppi auf. Die Zusammenarbeit mit Danger Mouse inspirierte beide das Jahr darauf zur Zusammenarbeit an dem Album „Little Broken Hearts“, das Danger Mouse produzierte. Es wurde von Kritikern gefeiert und debütierte auf Platz 2 der US-Pop-Charts.

Dieses Jahr bietet sich zum zehnjährigen Jubiläum jetzt die Möglichkeit, das Werk, das SPIN „das zweite essentielle Werk in Norah Jones‘ Karriere“ nannte, noch einmal ganz neu kennenzulernen, dank einer remasterten Deluxe Edition, die am 2. Juni auf 3 LPs, 2 CDs und digital erscheinen wird. Darauf wird neben acht Alternativversionen und Remixen auch eine komplette Liveaufnahme des Albumrepertoires enthalten sein, die Norah Jones 2012 im Austin City Limits aufgenommen hatte.

Alle Fans des Record Store Day sollten sich zudem schon den 22. April in ihrem Kalender markieren, denn dort erscheint exklusiv eine weitere LP zum Jubiläum: „Little Broken Hearts: Live At Allaire Studios“. Die limitierte LP in weißem Vinyl präsentiert eine neue Live-Version des Albumrepertoires, die Norah Jones 2022 in einem ihrer Lieblingsstudios zusammen mit Pedal-Steel-Gitarrist Dan Lead, Bassist Gus Seyffert und Schlagzeuger Brian Blade aufgenommen hat.